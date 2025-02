Die neue Pendelbahn zwischen Stechelberg und Mürren verfügt über einen besonders langen Gehängearm. sda

Die neue Seilbahn in Mürren BE ist eine Attraktion. Auch der britische «Telegraph» besucht die Konstruktion – und ist begeistert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische «Telegraph» feiert die neuste Seilbahn im Berner Oberland.

Die Talstation mute als «Küche eines Sternekochs» an.

Nicht jeder vor Ort ist von der Popularität der neuen Attraktion begeistert. Mehr anzeigen

Die Briten lieben die Schweiz. Nicht nur wegen der Schokolade und der Präzision, sondern auch wegen der Seilbahnen.

Jetzt gibt es einen neuen Star am Himmel: Die Seilbahn von Stechelberg nach Mürren im Berner Oberland. Der britische «Telegraph» schwärmt von der Rekordbahn, die Besucher in nur vier Minuten vom Talboden auf 1640 Meter Höhe katapultiert – und das mit einer Steigung von fast 60 Grad.

«Die steilste Seilbahn der Welt», staunt der «Telegraph» und beschreibt die Fahrt als «ein Erlebnis, dem man sich nicht entziehen sollte.» Das Besondere? Die Kabine hängt an einem extralangen Arm, damit sie bei der steilen Steigung nicht die Seile streift. Das sorgt für ein Kribbeln im Bauch, vor allem am höchsten Mast: «An diesem Kipp-Punkt neigt sich der Mast beängstigend über den Abgrund – aus offensichtlichen Gründen, die Technikbegeisterten sicher sofort klar sind.»

Selbst Talstation wird gelobt

Doch damit nicht genug: Die Bahn ist nur der erste Abschnitt eines 100-Millionen-Franken-Projekts, das die gesamte Verbindung bis zum Schilthorn modernisiert. Der zweite Teil, von Mürren nach Birg, wurde ebenfalls kurz vor Weihnachten eröffnet – und der «Telegraph» ist beeindruckt: «Doppelte Seile bieten zusätzliche Stabilität, wenn der Wind pfeift, und die beiden Kabinen fahren unabhängig voneinander, Seite an Seite, um Warteschlangen zu vermeiden.»

Selbst die Talstation in Stechelberg wird gelobt: «Eine architektonische Hymne an nachhaltige Schweizer Zimmermannskunst.» Und drinnen? «Die glänzenden Eingeweide der Seilbahn sind hinter Glas ausgestellt, wie die Küche eines Sternekochs.»

Nicht jeder ist begeistert

Natürlich bleibt der britische Humor nicht aus. Der Reporter, der während der Fahrt mit einem Pfefferminzbonbon seine Übelkeit bekämpfen will, beschreibt den entscheidenden Moment so: «Der ‹Uiuiui-Moment›, als wir über den geneigten Mast stürzten und direkt am Seil zur Talstation hinunterblickten, war beeindruckend genug, um das Frühstück in meinem Magen herumwirbeln zu lasen. Es fühlte sich eher wie ein freier Fall an als wie eine 60-Grad-Steigung.»

Nicht jeder vor Ort ist von der Popularität der neuen Attraktion begeistert. Der «Telegraph» erwähnt leise Proteste gegen den wachsenden Tourismus: «Einige Einheimische murmeln düster über Overtourism.» Doch auch sie profitieren letztlich von den Einnahmen: «Die Gewinne der Seilbahngesellschaft fliessen zurück in die Region – für Beschneiung, Pistenpflege, Snowparks und schnellere Sessellifte.»

Am 15. März wird der letzte Abschnitt eröffnet, und dann dauert die Fahrt vom Tal bis zum Schilthorn gerade einmal 22 Minuten – in den Worten des «Telegraph» «ein technisches Wunderwerk, das den Aufschwung dieses historischen Schweizer Resorts weiter befeuert.»