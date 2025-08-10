Mailand ist nicht nur Dom, sondern auch wunderschöne Gassen. Unsplash

Mailand ist viel mehr als Dom, Design und Dolce Vita – wer sich abseits der Touristenpfade bewegt, entdeckt eine Stadt mit Stil, Substanz und Szenenvierteln, die man so nicht erwartet hätte.

Redaktion Mycation Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Mailand finden sich abseits der Klassiker viele kreative und entspannte Viertel.

Von futuristischer Architektur über Vintage-Märkte bis zu Retro-Bars: Die Stadt überrascht.

Besonders lohnenswert sind Gegenden wie Isola, NoLo, Porta Romana oder der 5vie District. Mehr anzeigen

Über acht Millionen Menschen besuchen Mailand jedes Jahr – doch viele bleiben bei den Klassikern: dem Mailänder Dom, der Galleria Vittorio Emanuele oder dem berühmten Abendmahl von Leonardo da Vinci. Dabei hat die Stadt weit mehr zu bieten als ihre weltbekannten Sehenswürdigkeiten. Wer die Hauptwege verlässt oder einfach etwas mehr Zeit mitbringt, entdeckt ein Mailand, das vielfältiger ist als gedacht. Diese Tipps führen dich zu Orten, die nicht in jedem Fotoalbum auftauchen – aber es verdient hätten.

Über und auf den Dächern Mailands

Am Mailänder Dom kommt bei einem Besuch der Stadt niemand vorbei – wortwörtlich. Denn: Das Bauwerk ist gigantisch. Auf dem Vorplatz ein Selfie zu machen, gehört zum klassischen Mailandbesuch. Doch wer sich das Anstehen in langen Warteschlangen ersparen möchte, kann die gewonnene Zeit nutzen, um einige weniger überlaufene, aber ebenso beeindruckende Highlights der Stadt zu entdecken.

Ein besonderer Tipp ist der Torre Branca. Der Turm wurde 1933 vom renommierten Designer Gio Ponti entworfen und gilt bis heute als Symbol futuristischer Eleganz. Während sich die Massen auf das Dach des Doms drängen, geniesst man auf dem Torre Branca oft ganz in Ruhe den Ausblick auf das Castello Sforzesco, die moderne Skyline von Porta Nuova und bei klarem Wetter sogar die Alpen. Besonderer Tipp: Zum Sonnenuntergang ist die Stimmung hier wunderschön, denn dann taucht das warme Licht die Dächer Mailands in eine romantische Atmosphäre.

Grüne Architektur in der Stadt

Nicht weit entfernt befindet sich das nächste Highlight, der Bosco Verticale. Der «vertikale Wald» ist ein architektonisches Meisterwerk im modernen Stadtteil Porta Nuova. Die zwei Wohnhochhäuser scheinen von der Idee des Grossstadtdschungels inspiriert zu sein: Über 900 Bäume, 5.000 Sträucher und 11.000 Pflanzen schmücken die Balkone und Terrassen. Wie eine moderne Version der Hängenden Gärten von Babylon stapelt dieses grüne Bauprojekt Natur und Urbanität übereinander.

Das Bosco Verticale ist über die Stadtgrenzen hinaus berühmt. Unsplash

Vor der Börse auf der eleganten Piazza Affari ragt ein überdimensionaler Mittelfinger in die Luft. Die Skulptur mit dem Titel L.O.V.E. stammt vom italienischen Künstler Maurizio Cattelan – bekannt für seine provokanten Werke. Offiziell steht der Titel für Libertà, Odio, Vendetta, Eternità (Freiheit, Hass, Rache, Ewigkeit). Mitten im Finanzdistrikt dient die Kunst als ironisches Statement.

Die L.O.V.E.-Skulptur ist für ihre provokante Geste weltberühmt. Unsplash

Kunstaffine sollten danach einen Abstecher zur Fondazione Prada im Süden der Stadt einplanen. Dieser beeindruckende Kulturraum bietet eine aussergewöhnliche Umgebung für zeitgenössische Kunst. Jenseits von klassischen weissen Museumsräumen findet man zwischen rauem Beton, schimmernden Goldfassaden und renovierten Industriehallen ein regelrechtes Zusammenspiel von Architektur und Kunst. Besonders bekannt ist der mit Blattgold verkleidete Turm sowie das von Wes Anderson gestaltete Café Bar Luce, das mit seinem verspielten Retro-Charme begeistert. Perfekt, um eine Stadttour im Wes Anderson Stil zu filmen.

Vom Feier-Hotspot zu echten Alternativen

Der Stadtteil Navigli entlang des kleinen Kanals könnte mit einer touristischen Strandpromenade in Ibiza verwechselt werden. Navigli war einst ein Geheimtipp – heute gibt es für das letzte freie Plätzchen am Wasser gefühlt eine Warteliste. Eine Bar reiht sich hier an die andere. Wer den vollen Lokalen entkommen möchte, zieht sich in die ruhigen Seitengassen des Viertels zurück. Es gibt aber auch Viertel, die eine noch entspanntere Alternative für den «Usgang» oder auch einfach nur einen Aperol Spritz bieten.

Contentpartnerschaft blue News und Mycation Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Mycation.ch. Die Expert*innen von Mycation suchen nicht nur die besten Geheimtipps für aussergewöhnliche Destinationen, sondern auch spannende Geschichten, die Lust auf mehr machen. Die Inhalte werden von erfahrenen Reisejournalist*innen, Blogger*innen oder Content Creatoren erstellt. Es handelt sich nicht um bezahlte Inhalte. Mehr dazu findest du auch im Newsletter. (red)

Porta Romana liegt südöstlich des Stadtzentrums und gehört zu den gehobeneren Wohnvierteln Mailands. Der Name geht auf das gleichnamige Stadttor zurück, das einst den südlichen Zugang zur Stadt markierte. Heute ist das Viertel vor allem bei Mailänder*innen beliebt, die eine ruhige, aber zentrale Lage schätzen.

Entlang der Corso di Porta Romana und in den angrenzenden Seitenstrassen findet man zahlreiche traditionelle Trattorien, kleinere Bars, Weingeschäfte und elegante Boutiquen – viele davon familiengeführt. Auch das Wellness-Resort QC Terme Milano liegt hier in einem ehemaligen Strassenbahn-Depot, ist hier beheimatet. Perfekt für alle, die ihren Drink am liebsten im Spa geniessen.

Wer das Gegenteil von Entspannung sucht, wird in Isola fündig. Nördlich vom Bahnhof Garibaldi trifft man auf die alternative Kreativszene. Zwischen bunten Wänden voller Street Art, Designerläden und kleinen Cafés lädt Isola zum Flanieren durch Vintage-Shops ein. Einen Limoncello bekommt man beim Apéro in den Bars rund um die Via Pastrengo. Und: mittendrin ragt der Bosco Verticale empor.

NoLo entdecken, bevor es zum Hype wird

(Noch) weniger bekannt ist das Viertel NoLo – kurz für North of Loreto. Nördlich der zentralen Piazza Loreto gelegen, hat sich dieses ehemals unscheinbare Wohngebiet in den letzten Jahren zu der italienischen Version des SoHo-Viertels entwickelt. Neben stilvollen Läden findet sich eine Mischung aus alten Miethäusern, Street-Art, Pop-up-Galerien und einem wachsenden Angebot an kleinen Bars und Cafés. NoLo ist zwar noch ein Geheimtipp, aber es verbreitet sich unter Kenner*innen wie ein Lauffeuer.

Besonders rund um die Via Varanini und den Mercato Comunale in der Viale Monza entstehen neue Treffpunkte für ein junges, kreatives Publikum. Internationale Küche – von indisch über peruanisch bis koreanisch – gehört hier genauso zum Bild wie Vintage-Läden, Secondhand-Märkte und alternative Kunstprojekte.

Zwischen Vintage und Moderne: Mailands Shoppingperlen

Das Viertel Brera überzeugt bei einem Besuch. Unsplash

Die Galleria Vittorio Emanuele II ist zweifellos ein architektonisches Meisterwerk. Mit ihren gläsernen Kuppeln und Mosaikböden wirkt sie wie ein Laufsteg. Als Shopping-Erlebnis entpuppt sie sich jedoch oft eher als Geduldsprobe: zwischen Luxusmarken, Selfiesticks und Touristen-Gruppen bleibt vom entspannten Einkaufsbummel meist wenig übrig. Ein Besuch der Galleria Vittorio Emanuele II wäre jedoch nicht komplett ohne einen kurzen Blick nach unten – genauer gesagt: auf die Hoden eines Stiers. In der Mitte der Galerie ist im Boden ein Mosaik des Wappens von Turin eingelassen, samt Stiermotiv. Die Legende besagt: Wer mit der Ferse des rechten Fusses einmal auf den Hoden des Stiers tritt und sich dabei um die eigene Achse dreht, dem bringt das Glück.

Mailänder*innen schmunzeln, Tourist:innen stellen sich an, während das Mosaik deutliche Abnutzungserscheinungen zeigt. Wer Mailands Stil aber jenseits von Gucci und Gedränge erleben will, findet in ruhigeren Passagen und kreativen Vierteln Zuflucht.

Das Viertel Brera, das trotz zentraler Lage erstaunlich entspannt wirkt, gilt als Künstlerviertel Mailands. Mit seinen engen Gassen voller Kopfsteinpflaster, kunstvollen Holztüren und einer Atmosphäre, erinnert es eher an ein Dorf als an eine Modemetropole. Rund um die Via Fiori Chiari laden kleine Antiquitätengeschäfte, Kunstbuchhandlungen und Concept Stores zum Stöbern ein.

Wenige Schritte weiter liegt der 5vie District. Zwischen dem Dom und Sant’Ambrogio versteckt sich eines der ältesten und geschichtsträchtigsten Viertel der Stadt. Seinen Namen verdankt der Ortsteil den fünf kleinen Strassen, die sich hier sternförmig kreuzen und ein Labyrinth bilden. Hier verirrt man sich zwischen römischen Mauern, Innenhöfen und Designgalerien. Grosse Markennamen sucht man hier vergebens, dafür findet man individuelle Mode, handgemachtes Kunsthandwerk, kuratierte Vintage-Stücke und ruhige Plätze.

Noch weiter östlich, im Stadtteil Lambrate, wird es lauter, bunter und urbaner: Beim East Market Milano verwandelt sich einmal im Monat eine riesige Industriehalle in einen modernen Flohmarkt mit Kultstatus. Hier trifft man junge Designer:innen, Sammler*innen, Vintage-Fans und Streetfood-Liebhaber*innen aus der ganzen Stadt. Zwischen Schallplatten, Sneakern, Retro-Möbeln und handbedruckten T-Shirts wird gestöbert, gefeilscht, gelacht und gegessen. Der Eintritt kostet ein paar Euro, aber das Erlebnis ist unbezahlbar.

Anstossen in Mailand

Direkt am Mailänder Dom – oder doch etwas lieber weiter weg? Unsplash

Die Aussicht ist grossartig, der Drink ein Klassiker, aber wer sich zur Terrazza Aperol direkt am Domplatz setzt, bekommt nicht nur einen Aperol Spritz, sondern auch einen Aufpreis für die Lage, viel Trubel und Selfie-Sticks inklusive. Für ein schnelles Instagram-Foto lohnt sich der Blick auf die Kathedrale durch das orangefarbene Glas vielleicht. Wer aber weniger zahlen, besser trinken und trotzdem stilvoll verweilen möchte, findet in Mailand genug Alternativen mit Atmosphäre

Ein regelrechtes hidden Gem befindet sich in der Nähe der Porta Romana. Versteckt hinter unscheinbaren Mauern liegt die Fonderie Milanesi, eine Bar mit Industriecharme, Lichterketten und einem stimmungsvollen Innenhof.

Versteckt zwischen dem 5Vie-Viertel und den ruhigeren Ecken von Ticinese liegt UGO, eine charmante Bar im Retro-Stil mit Sesseln aus Samt, alten Globen und Cocktails, die stilvoll daherkommen fühlt man sich schnell wie in einem Schwarz-Weiss-Klassiker von Hitchcock. Ideal für einen ruhigen Drink nach einem Spaziergang durch die Gassen der Altstadt.

Wer am Ende des Tages noch nicht genug von Mailand hat, sollte den Abend an einem ganz besonderen Ort ausklingen lassen, wo Stil, Geschichte und Szene zusammenkommen: in der Bar Basso. Im Geburtsort des berühmten Negroni Sbagliato, wurde angeblich aus Versehen mit Prosecco statt Gin gemixt. Heute ist der Drink Kult, genau wie die Bar selbst: rote Samtstühle, Barkeeper im weissen Jackett, Drinks im Übergrössenglas. Statt einem Hipstertrend, wird echte Geschichte serviert. Zur Design Week wird sie zum Treffpunkt der Kreativszene. Wer einen Platz ergattert, kommt auf den Geschmack von Mailand – mit Eiswürfeln.

