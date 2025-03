Cartagena Der Eroberer Rodrigo de Bastidas (1445-1527) erreichte die Bucht von Cartagena 1502. Zu dieser Zeit war die Region von verschiedenen indigenen Völkern bewohnt. Die Spanier nannten es Cartagena, vielleicht wegen seiner grossen Ähnlichkeit mit der gleichnamigen spanischen Stadt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Überall sind die Spuren der Spanier ersichtlich in der Stadt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Früchte und Säfte gibt es überall in den kolumbianischen Städten – auch hier in Cartagena. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Schöne Häuser in der Altstadt. Diese sind auf dem Immobilienmarkt heiss begehrt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Streetfood findet sich an jeder Ecke. Typischer Stand in Cartagena. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Cartagena kann ganz schön wuselig sein. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Auch ein Insta-Spot darf nicht fehlen. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Partybus auf kolumbianische Art. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Das historische Zentrum ist von elf Kilometer dieser imposanten Steinmauern umgeben, die mit Befestigungen und Bastionen ergänzt werden. Sie dienten zur Abwehr gegen Piratenangriffe. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Schifft es, können die Strassen absaufen. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Das Shoppingcenter La Serrezuela wurde 1893 als Stierkampfarena erbaut. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Genug von den wuseligen Strassen Cartagenas? Dann bieten sich zahlreiche karibische Inseln vor der Stadt zum Relaxen an. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Inklusive tierischer Bewohner. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Cartagena Der Eroberer Rodrigo de Bastidas (1445-1527) erreichte die Bucht von Cartagena 1502. Zu dieser Zeit war die Region von verschiedenen indigenen Völkern bewohnt. Die Spanier nannten es Cartagena, vielleicht wegen seiner grossen Ähnlichkeit mit der gleichnamigen spanischen Stadt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Überall sind die Spuren der Spanier ersichtlich in der Stadt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Früchte und Säfte gibt es überall in den kolumbianischen Städten – auch hier in Cartagena. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Schöne Häuser in der Altstadt. Diese sind auf dem Immobilienmarkt heiss begehrt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Streetfood findet sich an jeder Ecke. Typischer Stand in Cartagena. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Cartagena kann ganz schön wuselig sein. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Auch ein Insta-Spot darf nicht fehlen. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Partybus auf kolumbianische Art. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Das historische Zentrum ist von elf Kilometer dieser imposanten Steinmauern umgeben, die mit Befestigungen und Bastionen ergänzt werden. Sie dienten zur Abwehr gegen Piratenangriffe. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Schifft es, können die Strassen absaufen. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Das Shoppingcenter La Serrezuela wurde 1893 als Stierkampfarena erbaut. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Genug von den wuseligen Strassen Cartagenas? Dann bieten sich zahlreiche karibische Inseln vor der Stadt zum Relaxen an. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Inklusive tierischer Bewohner. Bild: blue News/Carlotta Henggeler

Kolumbien gilt als exotisches und gefährliches Reiseziel. Zu Unrecht. Das Land überrascht durch die Herzlichkeit der Bewohner*innen und einer riesigen Vielfalt an Landschaften. Nur noch wenige Narben erinnern an die Narco-Vergangenheit um Kokain-König Pablo Escobar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kolumbien hat sich von seiner Narco-Vergangenheit emanzipiert und präsentiert sich heute als vielfältiges und gastfreundliches Reiseziel.

Neben pulsierenden Metropolen wie Bogotá oder Medellin, begeistert das Land mit einzigartigen Naturerlebnissen, wie der Kaffeeregion Salento oder dem Tayrona-Nationalpark an der Karibikküste.

Cartagenas Altstadt ist ein Touristenmagnet; der historische Kern zählt – zu Recht – zum UNESCO-Welterbe. Mehr anzeigen

«Waaaas? Wohin gehst du in die Ferien? Kolumbien?», fragt meine beste Freundin verblüfft, als ich ihr von der geplanten Reise erzähle. Kolumbien gilt als ungewöhnliche Destination, die noch wenig touristisch und gefährlich ist.

Gerade Medellín weckt Erinnerungen an Kokain-König Pablo Escobar (1949-1993), das Oberhaupt des Medellín-Kartells. Spätestens seit der Netflix-Hitserie «Narcos» assoziieren viele Kolumbien mit Escobar.

Doch wie gefährlich ist eine Reise nach Kolumbien? Das Land hat die Narco-Vergangenheit hinter sich gelassen, nur noch wenige – verblassende – Narben erinnern an diese Ära. Und die Bewohner*innen unternehmen alles, damit dieser Schatten in Vergessenheit gerät.

Gefährlich ist ein Trip durch Kolumbien nicht, eher abenteuerlich, denn fast niemand spricht Englisch. Doch wer den Schritt wagt, der wird reich belohnt. Selten hat die Autorin in einem Land so viel Herzlichkeit und Freundlichkeit erlebt.

Bogotá: Schweizer Ingenieurskunst, Coca-Tee und Boccia

Bogotà Plaza de Bolívar: Mächtig thront die Catedral Primada in Bogotá. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Der Platz ist eines der Highlights in Bogotás Zentrum. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Hier tummeln sich Einheimische und Tourist*innen. Kolumbianer*innen sind Weltmeister*innen im Jobs erfinden. Wer keinen hat, der stellt sich auf die Strasse und verkauft etwas. Ob gekochten Zuckermais mit warmer Butter … Bild: blue News/Carlotta Henggeler … oder Mais zum Füttern von Vögeln. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Auch Lama-Ausritte werden angeboten. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Futuristische Busstation in Bogotá. In Kolumbien funktioniert der öffentliche Verkehr einwandfrei. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Beim Platz des Chorro de Quevedo starten die Free-Walking-Tours in Bogotá. Das Quartier La Candelaria hält einige Highlights bereit. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Gässchen mit Graffitikunst im Stadtzentrum laden zum Entdecken ein. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Viele Künstler*innen haben sich in Bogotás Zentrum verewigt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Diese Gasse in La Candelaria wurde zur Aufwertung freigegeben. Entstanden ist ein Graffiti-Outdoor-Museum. Den Grinch haben wir leider auf der Tour nicht gefunden. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Universität De La Salle im Stadtzentrum. Eine der vielen Unis der Stadt. Bogotá hat unzählige Universitäten. Diese werden in Umgangssprache auch Garage-Universitäten genannt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Paradies für Früchteliebhaber: Kolumbien bietet eine unglaubliche Auswahl an Früchten. Ein Degustationsstopp in einem der Märkte der Stadt lohnt sich. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Bogotá liegt auf 2640 Meter über Meer. Gewisse Strassen in La Candelaria liegen ganz schön hoch. Wer Mühe hat mit der Höhe, dem empfehlen Einheimische einen Tee aus Cocablättern. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Monserrate ist einer der Haushügel von Bogotà und eine Attraktion für Einheimische und Tourist*innen. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Blick von Monserrate auf die City. Bild: blue News/Carlotta Henggeler

Kolumbien ist wie eine grosse, prall gefüllte Überraschungstüte – mit verschiedenen Klimazonen, unterschiedlichen Landschaften und einer unglaublichen Auswahl an Früchten.

Nur eines findest du hier nirgends: Stille. Wer die absolute Ruhe sucht, der wird nur schwer fündig. Musik ist fester Bestandteil des Lebens und widerspiegelt die Fröhlichkeit der Bevölkerung.

Schon bei der ersten Taxifahrt vom Flughafen nach Bogotá-Stadt singt Fahrer Julio Hits aus dem Radio mit.

Erstaunlicherweise erinnert der Sound durch das Handörgeli an Volksmusik – mit einem Schuss lateinamerikanische Rhythmen. Ein Blick auf die aktuellen Charts offenbart: Der Star der Stunde heisst Silvestre Dangond. Der Sänger ist eine Art Volksheld in Kolumbien, quasi die Antwort auf Francine Jordi. Sein Sound läuft überall – zu jeder Tageszeit. Und oft in voller Lautstärke.

Hoch über Bogotá thront auf dem Berg Monserrate die Wallfahrtskirche. Eines der Highlights der kolumbianischen Hauptstadt. Der perfekte Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen. Auf 3152 Metern über Meer bietet der Cerro de Monserrate einen fantastischen Rundumblick über die Metropole mit fast acht Millionen Einwohner*innen.

Einheimische und Tourist*innen gelangen per Standseilbahn auf den Berg und per Pendelbahn wieder hinunter. Bei beiden Konstruktionen ist Schweizer Ingenieurskunst im Spiel, wie die Freunde lateinamerikanischer Bahnen auf ihrer Webseite schreiben – von der Firma von Roll bis ABB. Gläubige laufen den Weg übrigens auf ihren Knien zur Basilika.

Monserrate ist ein Wallfahrtsort, Panorama-Aussichtsplattform und ein wenig Chilbi in einem. Mehrere Stände verkaufen Getränke, Speisen und Souvenirs jeglicher Art – vom Fussballshirt bis zum Hippie-Rucksack im Batik-Design.

Gut zu wissen Bei der Höhenkrankheit hilft ein Cocablätter-Tee, ein altes traditionelles Getränk. Mehr anzeigen

Die Innenstadt lässt sich gut zu Fuss erkunden, Free-Walking-Tours werden auf Spanisch und Englisch (!) angeboten. Beim gemütlichen Städtebummel wird klar, Not macht erfinderisch.

Wer in Kolumbien keinen Job hat, wird Strassenverkäufer*in – mit grenzenloser Kreativität: von Maiskolben mit Butter to go über Früchtespiessli bis zur Lama-Tour wird alles angeboten.

Ein Ausflug in eine Tejo-Halle lohnt sich. Tejo ist der Nationalsport Kolumbiens und wird in Barhallen gespielt. Ein erster Versuch zeigt: Tejo ist kein Kinderspiel. Ganz im Gegenteil! Ähnlich wie beim Boccia zielst du beim traditionellen Spiel Tejo mit massiven Metallplatten auf ein Ziel. Doch anders als bei der europäischen Variante geht es hier nicht darum, einer kleinen Kugel möglichst nahe zu kommen.

Das Ziel beim Tejo ist ein etwa 15 Zentimeter grosser Kreis, der in eine leicht geneigte, sandig-tonige Spielfläche eingelassen ist. Am Rand des Kreises befinden sich kleine, mit Schwarzpulver gefüllte Taschen, sogenannte Mechas. Wird eine dieser Mechas von einer geworfenen Metallplatte getroffen, detoniert sie mit einem lauten Knall – ein spektakulärer Effekt, der das Spiel zu einem besonderen Erlebnis macht.

Ein Treffer im Kreis bringt einen Punkt, das Zielen auf eine Mecha zwei Punkte. Wer jedoch schafft, eine Mecha explodieren zu lassen und gleichzeitig seine Metallplatte innerhalb des Kreises zu platzieren, erhält drei Punkte.

Medellín: Escobars einstige Kokain-Hochburg mit Metro

«Die Stadt Medellín investiert unglaubliche Summen in die Ausbildung. Wir sind überzeugt, um die Narco-Vergangenheit hinter uns zu lassen, müssen wir auf Bildung setzen», erklärt unser Guide und Kunststudent Samuel von der Free-Walking-Tour.

Sami, wie er sich auch nennt, mag nicht über Pablo Escobar sprechen – der berühmteste und berüchtigtste Promi der Stadt. Das Land sei dran, sich nach dieser Zeit neu zu erfinden und verdiene eine Chance. «Vergesst ‹Narcos› auf Netflix. Die Serie ist voller falscher Angaben und verherrlicht Escobar. Er war ein brutaler Dealer, der diese Stadt in Sodom und Gomorrha verwandelt hat. Wir lösen uns jetzt davon. Ein gutes Beispiel dafür ist die Comuna 13 und unser Metrosystem. Geht nach Hause und erzählt bitte, wie schön und sicher Kolumbien geworden ist», appelliert er.

Die Tour im Stadtzentrum ist ausgebucht und dauert fast drei Stunden. Medellín gewinnt keinen Architekturpreis, ist aber auf unserer Durchreise zur Kaffeeregion Salento gut gelegen.

Zu den Highlights zählen das Botero-Museum, ein Trip mit der einzigen U-Bahn Kolumbiens und ein Rundgang durch die Kommune 13 (Comuna 13). Dieses ehemalige Problemviertel hat sich dank politischer Unterstützung herausgeputzt – mit der steilsten Rolltreppe der Stadt lässt sich die Comuna 13 erkunden.

Ein Trip mit der einzigen U-Bahn des Landes ist nicht nur eine günstige und schnelle Fortbewegungsmöglichkeit, sondern eine wahre Offenbarung: hell, modern anmutend, grosszügig gebaut und sehr sauber. Da könnten sich einige europäische Metrosysteme eine Scheibe abschneiden.

Salento: Kaffee herstellen bei Don Jaime

Ein Schluck kolumbianischer Kaffee ist – zunächst – eine Enttäuschung. Zumindest für Fans von italienischem Espresso. Dieser Kaffee ist viel süsser und von ganz anderer Konsistenz.

Don Jaime ist Besitzer der Lugar Hacienda in zweiter Generation. Er hat den Betrieb von seinem Vater übernommen und die Finca zu einem Naturparadies für Bio-Kaffeeliebhaber umgebaut.

Farmbesitzer Don Jaime zeigt sein Paradies gerne Touristen. blue News/Carlotta Henggeler

Kolibris schwirren auf seinem Grundstück herum, er kompostiert selbst und kennt jede Pflanze in seinem Paradies. Stolz erklärt er den Gästen alle Tricks rund um die Herstellung. Wer hier vorbeikommt, braut seinen Kaffee – Schritt für Schritt – gleich selbst. Vom Pflücken über die verschiedenen Waschvorgänge und das Rösten bis hin zur Mahlung.

«Viele Touristen erachten den Espresso als den besten Kaffee der Welt. In meinen Augen wird die Bohne aber zu Tode geröstet», erklärt Don Jaime auf Spanisch, warum vielen der kolumbianische Kaffi erstmals nicht mundet.

Don Jaimes spezialgeröstete Mischung ist eine Delikatesse – und der Besuch bei Don Jaime ein Erlebnis. Oft sind seine Touren ausgebucht.

Cartagena: Die Partyhochburg

Cartagena ist die europäischste Stadt Kolumbiens – Partyhochburg und Touristenmagnet in einem.

Bei einem Bummel durch das gut erhaltene historische Zentrum erzählen die bemalten Fassaden, idyllischen Plätze und imposanten Kathedralen von spanischen Eroberern, der Kolonialzeit, dem Welthandel und vielem mehr. Das historische Zentrum zählt aufgrund dieser historischen Einflüsse seit 1984 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Die Karibikküste liegt vor den Toren der Stadt und der Tayrona-Nationalpark ist in viereinhalb Stunden mit dem Auto erreichbar.

Die Strände im Nationalpark können locker mit den schönsten der Welt mithalten. Wanderer erkunden die Attraktion zu Fuss, Wagemutige steigen aufs Pferd. Der Park ist bei Einheimischen und Touris gleichermassen beliebt. Ein Hotspot für Beachfans – mit einer Portion Indiana-Jones-Dschungelfeeling.

Tayrona Nationalpark Der Tayrona-Nationalpark ist einer der Attraktionen Nordkolumbiens. Bild: blueNews/Carlotta Henggeler Der Park lässt sich zu Fuss und – etwas abenteuerlicher – mit dem Pferd erkunden. Bild: blueNews/Carlotta Henggeler Die Strände im Nationalpark können mit den schönsten der Welt mithalten. Bild: blueNews/Carlotta Henggeler Auch für den kleinen oder grossen Hunger ist im Park gesorgt. Bild: blueNews/Carlotta Henggeler Karibikfeeling pur im Tayrona-Nationalpark. Bild: blueNews/Carlotta Henggeler Nickerchen gefällig? Auch dafür gibts im Tayrona-Nationalpark den perfekten Spot. Bild: blueNews/Carlotta Henggeler Erkundete den Park mit dem Ross: blue News-Redaktorin Carlotta Henggeler. Bild: blueNews/Carlotta Henggeler

Cartagena ist der perfekte Schlusspunkt für ein Kolumbien-Abenteuer. Die Strassen sind wuselig, mit unzähligen Cafés, Restaurants und Bars. Hier lassen sich in den schönen Altstadtgässchen entspannt die letzten Souvenirs oder Mitbringsel einkaufen. Zum Beispiel im Serrezuela-Einkaufszentrum, einer ehemaligen Stierkampfarena. Hier lässt sich bei einem Glace aus exotischen Früchten von Crepes & Waffles die Reise Revue passieren lassen. Die Schlange ist lang, die Kolumbianer*innen lieben den Laden. Aber anstehen lohnt sich, versprochen.

Auf dem Weg zum Flughafen trällert unser Taxifahrer eine Ballade vor sich hin. Kolumbien pur, bis zum Schluss.

Das sagt das EDA zur Lage: Die Kriminalitätsrate und die Gewaltbereitschaft sind hoch. Das Land sieht sich mit organisierter Kriminalität und anderen Formen der Gewalt konfrontiert. Weitere Informationen findest du hier.

