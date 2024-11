Eine Qantas-Maschine flog fast einen Monat lang mit einem Werkzeug im Triebwerk. Bild: Mick Tsikas/AAP/dpa

Ein Airbus A380 von Qantas war rund 294 Stunden mit einem Werkzeug im Triebwerk unterwegs. Erst rund einen Monat nach dem Verschwinden des Werkzeugs wurde es wiedergefunden. Ein Bericht beleuchtet den Vorfall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Airbus A380 der Airline Qantas flog fast einen Monat lang mit einem 1,25 Meter langen Werkzeug im Triebwerk.

Der Nylonstab war während einer Wartung dort vergessen worden.

Der Vorfall ereignete sich durch mangelhafte Einhaltung der Werkzeugkontrollverfahren, wie der Bericht des Australian Transport Safety Bureau aufzeigt.

Qantas reagierte mit verstärkten Sicherheitsrichtlinien und verpflichtenden Werkzeugkontrollen für alle Mitarbeitenden. Mehr anzeigen

Werkzeug-Panne bei der australischen Airline Qantas: Ein Airbus A380 flog fast einen Monat lang mit einem Nylonstab im Triebwerk, ohne dass dieser bemerkt wurde.

Dabei handelte es sich nicht um ein kleines Werkzeug, sondern um ein 1,25 Meter langes und 2,5 Zentimeter breites Ding. Dies berichtet Aerotelegraph unter Berufung auf den Abschlussbericht des Falls, der Mitte November vom Australian Transport Safety Bureau (ATSB) veröffentlicht wurde.

Techniker ging in Mittagspause, seine Kollegen übersahen Werkzeug

Liegengelassen wurde das Werkzeug bereits am 6. Dezember 2023, wiedergefunden dann bei einer Inspektion in Los Angeles am 1. Januar 2024. Der ATSB-Bericht beleuchtet nun die Hintergründe und Fehler, die zu diesem ungewöhnlichen Vorfall führten.

So soll der Nylonstab während einer Endoskop-Inspektion des äusseren linken Triebwerks eingesetzt worden sein. Diese Inspektion fand am ersten Tag einer dreitägigen Wartung in Los Angeles statt.

Der Techniker, der das Werkzeug benutzte, verliess die Arbeit zur Mittagszeit, und zwei seiner Kollegen übersahen den Nylonstab schliesslich im Triebwerk. Obwohl das Fehlen des Werkzeugs bemerkt und per E-Mail über dessen Verschwinden kommuniziert wurde, wurde der Airbus A380 freigegeben und flog nach Melbourne.

«Flugzeug flog insgesamt 293,74 Stunden mit dem Werkzeug im Triebwerk»

Der Bericht des ATSB nennt laut Aerotelegraph drei Faktoren, die zu dem Vorfall führten. Zwei Techniker bemerkten nicht, dass das Werkzeug im Triebwerk verblieben war. Zudem wurde das Verfahren von Qantas Engineering für verlorene Werkzeuge nicht eingeleitet, und das Flugzeug wurde freigegeben, obwohl das Werkzeug noch fehlte.

«Das Flugzeug flog 34 Flugzyklen, insgesamt 293,74 Stunden, mit dem Werkzeug in dem Triebwerk, bevor es am 1. Januar 2024 entdeckt wurde», zitiert Aerotelegraph ATSB.

Qantas Engineering habe auf den Vorfall reagiert, indem sie ihr Personal am 2. Januar über die Wichtigkeit der Rückgabe aller Werkzeuge informierte. Am 4. März soll eine neue Sicherheitsrichtlinie erlassen worden sein, die die Einhaltung der Werkzeugkontrollanforderungen für alle Mitarbeitenden verpflichtend macht.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

