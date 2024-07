Zwei Schweizer Orte zählen zu den schönsten der Welt

Das Foto zeigt ein Poster, das den CMS-Detektor in Gebäude 40 am CERN-Standort in Genf-Meyrin abbildet, aufgenommen am 10. Juni 2014. Am CERN erforschen Physiker*innen aus der ganzen Welt die grundlegende Struktur des Universums und stützen sich dabei unter anderem auf das grösste Labor für Teilchenphysik.

Bild: KEYSTONE/Christian Beutler