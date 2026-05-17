Sagrada Familia vor Vollendung – doch jetzt droht Barcelona der Häuserkampf

Gaudís grösster Traum wird Albtraum für Bewohner – Sagrada Família vor Vollendung – doch jetzt droht Barcelona der grosse Häuserkampf Weltberühmt, monumental – und noch immer unvollendet: Die Sagrada Família steht vor ihrem spektakulären Finale. Doch ausgerechnet das letzte grosse Bauprojekt könnte Tausende Menschen ihr Zuhause kosten. 08.05.2026

Weltberühmt, monumental – und noch immer unvollendet: Die Sagrada Familia steht vor ihrem spektakulären Finale. Doch ausgerechnet das letzte grosse Bauprojekt könnte Tausende Menschen ihr Zuhause kosten. Wie weit darf Barcelona gehen, um Gaudís Vision zu vollenden?

Die Sagrada Família ist längst mehr als nur eine Kirche – sie ist Wahrzeichen Barcelonas und eines der berühmtesten Bauwerke der Welt. Millionen Menschen besuchen jedes Jahr die monumentale Basilika. Doch je näher das Jahrhundertprojekt seiner Vollendung kommt, desto stärker rückt ein heikler Konflikt im Quartier rund um die Kirche in den Fokus.

Streit um das letzte grosse Puzzleteil

Im Zentrum steht die geplante Glorienfassade mit ihrer monumentalen Freitreppe. Für deren Bau müssten zahlreiche Gebäude rund um die Basilika weichen. Bewohner wehren sich seit Jahren gegen mögliche Abrisse und befürchten, ihr Zuhause zu verlieren.

Majestätisch ragt die Sagrada Família über Barcelona hinaus – Antoni Gaudís Lebenswerk mitten im Herzen der Stadt. Doch während die weltberühmte Basilika ihrer Vollendung näherkommt, wächst bei vielen Bewohnern rund um das Monument die Angst vor Abrissen, Unsicherheit und dem Verlust ihres Zuhauses. IMAGO / Joan Gosa

Wie emotional und explosiv der Streit um Barcelonas berühmtestes Bauwerk inzwischen geworden ist – und weshalb die Entscheidung schon bald fallen könnte –, zeigt unser Video.

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