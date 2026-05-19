Apokalyptische Szenen im Irak – Schwerer Sandsturm hüllt Bagdad in dichte Staubwolken Ein besonders heftiger Sandsturm hat Bagdad aktuell in dichte orange-braune Staubwolken gehüllt. Solche Extremwetterlagen treten im Irak immer häufiger auf – mit gravierenden Folgen für Alltag, Verkehr und Gesundheit der Menschen. 19.05.2026

Ein besonders heftiger Sandsturm sorgt aktuell in Bagdad im Irak für gespenstische Szenen aus orange-braunem Staub. Solche extremen Wetterlagen treten dort immer häufiger auf – mit gravierenden Folgen für die Gesundheit der Menschen.

Ein schwerer Sandsturm hat die irakische Hauptstadt Bagdad aktuell in eine dichte Staubwolke gehüllt. Zeitweise sind selbst Brücken, Gebäude und der Tigris kaum noch zu erkennen. Die Sicht sinkt massiv, der Alltag kommt vielerorts nur noch eingeschränkt voran.

Gefahr für Millionen Menschen

Sandstürme gehören im Irak seit Jahren zum Alltag. Experten warnen jedoch, dass die Extremwetterlagen wegen Klimawandel, Dürre und zunehmender Wüstenbildung immer häufiger auftreten.

Für die Menschen bedeutet das nicht nur Verkehrschaos, sondern auch eine ernste Belastung für die Gesundheit: Der feine Staub kann tief in die Lunge eindringen und Atemwegserkrankungen verschärfen.

Die aktuellen Bilder aus Bagdad zeigen eindrücklich, wie extrem die Lage derzeit ist.

Video aus dem Ressort