Seltene Aurora sorgt für unglaubliches Naturspektakel

In Tromsø im Norden Norwegens lassen sich im Januar seltene Polarlichter beobachten. Eine Aurora zauberte nun besonders spektakuläre Farben in den Nachthimmel – ein fast schon surreales Naturschauspiel.

Von Anaëlle Hebang Anaëlle Hebang

Es sah fast aus wie aus einem Science-Fiction-Film: In der Nacht zum 21. Januar leuchtete eine aussergewöhnlich starke Aurora über Nordnorwegen. Innerhalb kürzester Zeit entstanden Lichtgebilde, die wie bewegte Lichtvorhänge aussahen, den Himmel in kräftigen Farben durchzogen und sich rasant veränderten.

Extremer Sonnensturm als Auslöser

Ausgelöst wurde das seltene Naturschauspiel durch einen extrem starken Sonnensturm. Dabei trafen grosse Mengen geladener Teilchen aus der Sonne auf die Erdatmosphäre und sorgten für das intensive Leuchten.

Dies war so stark, dass das Polarlicht weit über die üblichen Regionen hinaus zu sehen war, bis nach Schottland, Nordengland und in Teilen Mitteleuropas.