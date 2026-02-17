Sie tanzen vom Himmel, sehen aus wie kleine Kunstwerke – und doch beginnt jede Schneeflocke ganz unscheinbar. Wie aus ein paar winzigen Wassertropfen filigrane Eissterne werden, zeigen wir dir im Video.

Schneeflocken wirken wie kleine Wunderwerke: perfekt geformt, glitzernd – und jede anders. Dabei startet ihre Reise ganz banal: mit winzigen Wassertröpfchen hoch oben in der Wolke. Doch sobald die Temperaturen stimmen, beginnt daraus Schritt für Schritt ein Eiskristall zu wachsen.

Vom Tropfen zum Eisstern: So entsteht eine Schneeflocke

Wie genau dieser Prozess abläuft – und warum am Ende ausgerechnet diese berühmten «Sternchen» entstehen – erklären wir dir im Video.

