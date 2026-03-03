Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht Der Tod des Obersten Führers Ali Chamenei erschüttert das Machtzentrum der Islamischen Republik. Doch wie funktioniert dieses einzigartige System aus Wahlen, Wächterrat und religiöser Letztentscheidung überhaupt? 02.03.2026

Kaum ein politisches System ist so schwer einzuordnen wie das des Iran. Eine Republik mit Wahlen – und doch steht über allem ein religiöser Führer mit letzter Entscheidungsmacht. Eine Mischung aus gewählten Institutionen und übergeordneter geistlicher Autorität, die es in dieser Form nur im Iran gibt.

Vom König der Könige zur Herrschaft der Geistlichen

Vom westlich orientierten Schah, der sich als König Persiens inszenierte, über die Islamische Revolution bis zu den aktuellen Machtkämpfen nach dem Tod des Obersten Führers: Das 20. und 21. Jahrhundert Irans sind geprägt von Umbrüchen, Krieg und ideologischer Neuordnung.

Unser Video-Explainer zeigt, wie dieses besondere System entstand – und warum es heute am Scheideweg steht.

