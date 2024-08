So organisierst du deinen Kühlschrank richtig

Der Kühlschrank sollte richtig eingeräumt sein, sonst gehen Lebensmittel schneller kaputt. Florian Schuh/dpa-tmn

Fleisch ganz unten, Gemüse in die Schublade. Diese Tipps kennt fast jeder. Doch was ist beim Einräumen des Kühlschranks sonst noch wichtig? blue News kennt die Tipps.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Kühlschrank sollte mit einem bestimmten System eingeräumt werden.

Fleisch gehört etwa ganz nach unten.

Obst und Gemüse gehören in die Schublade.

Die richtige Anordnung von Lebensmitteln im Kühlschrank verschafft dir nicht nur eine gute Übersicht, sie verlängert auch die Haltbarkeit der Produkte. Durch die unterschiedlichen Temperaturzonen in einem Kühlschrank ist es wichtig, bestimmte Lebensmittel an den jeweils optimalen Platz zu stellen.

Obst und Gemüse in die Gemüseschublade

Die Gemüseschublade ist speziell für Obst und Gemüse konzipiert, da hier eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht, die das Austrocknen verhindert und die Produkte länger frisch hält. Achte darauf, Obst und Gemüse getrennt zu lagern, da einige Früchte, etwa Äpfel und Bananen, Ethylen freisetzen, was den Reifeprozess beschleunigt und anderes Gemüse schneller verderben lässt.

Vermeide es, ethylenempfindliches Gemüse wie Salat oder Broccoli zusammen mit Ethylen-produzierenden Früchten zu lagern, um vorzeitigen Verderb zu verhindern. Am besten bewahrst du alles in den dafür vorgesehenen Schubladen auf und verwendest eventuell ein Tuch oder Papier, um überschüssige Feuchtigkeit zu regulieren. So bleiben deine frischen Produkte länger geniessbar.

Fleisch und Fisch auf das unterste Fach

Fleisch gehört im Kühlschrank ganz unten hin. Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Rohes Fleisch, Geflügel und Fisch sollten immer im untersten Fach des Kühlschranks aufbewahrt werden. Dies ist die kälteste Zone und verhindert, dass Fleischsäfte auf andere Lebensmittel tropfen, was eine Kreuzkontamination vermeiden hilft.

Die Lagerung in luftdichten Behältern bietet zusätzlichen Schutz und stellt die hygienische Aufbewahrung sicher. Eine korrekte Lagerung ist besonders wichtig, um das Risiko von Lebensmittelvergiftungen zu minimieren.

Die Verwendung von separaten Behältern oder versiegelten Verpackungen verhindert zudem das Eindringen von Fleischgerüchen in andere Lebensmittel. Beachte die Haltbarkeitsdaten und lagere Fisch am besten nicht länger als ein bis zwei Tage

Milchprodukte und Eier in die Mitte

Käse gehört im Kühlschrank in die Mitte. Christin Klose/dpa-tmn

Milchprodukte wie Milch, Joghurt und Käse gehören in die mittleren Fächer, wo die Temperatur konstant kühl, aber nicht zu kalt ist. Käse kann auch in speziellen Käseboxen aufbewahrt werden, die in manchen Kühlschränken vorhanden sind.

Diese spezielle Aufbewahrung verhindert, dass der Käse austrocknet – und schützt ihn vor Fremdgerüchen. Eier sollten ebenfalls in der Mitte des Kühlschranks gelagert werden, idealerweise in ihrer Originalverpackung, da die Tür zu starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. So bleiben sie länger frisch und sicher vor Bakterien.

Wenn dein Kühlschrank ein spezielles Eierfach hat, nutze es in den inneren Fächern und nicht in der Tür, um Temperaturschwankungen zu vermeiden

Verzehrfertige Lebensmittel und Reste: Oben lagern

Gekochte Speisen, Reste und verzehrfertige Lebensmittel wie Aufschnitt, Kuchen und Reste von der letzten Mahlzeit sollten in den oberen Regalen gelagert werden. Diese Zone hat die gleichmässigste Temperatur, die dazu beiträgt, die Qualität dieser Lebensmittel zu erhalten.

Achte darauf, die Reste in gut verschlossenen Behältern aufzubewahren, um Kreuzkontaminationen zu verhindern. Es ist sinnvoll, eine klare Organisation zu haben, sodass ältere Lebensmittel immer nach vorne gestellt werden, um den Verbrauch zu priorisieren. So vermeidest du, dass etwas in den Tiefen des Kühlschranks vergessen und schlecht wird.

Achte darauf, auch Behälter regelmässig zu kontrollieren und abgelaufene oder schlecht gewordene Reste umgehend zu entsorgen

Butter, Weichkäse und Getränke in die Tür

Butter gehört am besten in die Tür. Christin Klose/dpa-tmn

Die Tür des Kühlschranks ist der wärmste Bereich und eignet sich daher gut für Lebensmittel, die weniger temperaturempfindlich sind. Dies sind etwa Butter, Getränke und Saucen. Butter und Weichkäse bleiben hier weich und streichfähig, was sie leicht verwendbar macht. Achte jedoch darauf, Milchprodukte wie Milch nicht in der Tür zu lagern, da die schwankenden Temperaturen die Haltbarkeit beeinträchtigen können.

Für Getränke und Saucen bietet die Tür optimalen Platz, da sie eine gute Übersicht bietet und die Produkte leicht zugänglich macht. Saucen, Dressings und ähnliche Produkte sind weniger temperaturempfindlich und bleiben in der Tür gut erhalten, ohne Qualitätseinbusse.

Kleine Snacks und Kräuter ins oberste Fach

Das oberste Fach eignet sich besonders gut für kleine Snacks, Kräuter und Lebensmittel, die nicht tiefgekühlt gelagert werden müssen, aber dennoch kühl bleiben sollen. Dies ist der ideale Ort für frische Kräuter, die leicht verwelken können, wenn sie zu warm gelagert werden.

Ein Tipp, um Kräuter länger frisch zu halten: Wickle sie in ein feuchtes Tuch und bewahre sie in einem luftdichten Behälter auf. Das verhindert, dass sie austrocknen und länger frisch bleiben. Für Snacks kannst du ebenfalls Behälter nutzen, um Ordnung zu halten und Platz zu sparen.

Eingekochtes, Konserven und lang haltbare Lebensmittel nach ganz unten oder in die Tür

Lang haltbare Lebensmittel wie Marmeladen, Ketchup, Senf oder andere Konserven können entweder in den unteren Fächern oder in der Tür gelagert werden, da diese Produkte oft konservierende Zutaten enthalten, die ihre Haltbarkeit auch bei wärmeren Temperaturen sichern.

Stelle sicher, dass geöffnete Gläser gut verschlossen sind, um Frische und Geschmack zu bewahren. Es ist wichtig, die Inhalte regelmässig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine abgelaufenen oder verdorbenen Produkte übersehen werden.

Eine gute Organisation, bei der die älteren Produkte weiter nach vorn gestellt werden, hilft dabei, den Überblick zu behalten und Abfall zu vermeiden.