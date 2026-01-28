Niagarafälle vereist, Deutschlands Seen zugefroren – Und bei uns? – So viel Kälte bräuchte es für eine Seegfrörni Der Winter zeigt seine Krallen. In Kanada vereisen die Niagarafälle, in Norddeutschland gefrieren Seen zu. Und bei uns? – Weder Kälterekorde noch viel Schnee. So wird das nichts mit der nächsten Seegfrörni. 28.01.2026

Der Winter zeigt seine Krallen. In Kanada vereisen die Niagarafälle, in Norddeutschland gefrieren Seen zu. Und bei uns? Weder Kälterekorde noch viel Schnee. So wird das nichts mit der nächsten Seegfrörni.

In Kanada fallen die Temperaturen bis auf minus 50 Grad, selbst die Niagarafälle kommen an ihre Grenzen. Und auch in Europa zeigt der Winter, was er kann: Mit der Müritz ist Deutschlands grösster Binnensee derzeit komplett zugefroren – ein seltenes Ereignis.

Seegfrörni ade

In der Schweiz dagegen gab es diesen Winter bislang keine Kälterekorde. Eine Seegfrörni wie im Februar und März 1963 bleibt damit wohl ein Wunschtraum.

Aber was bräuchte es eigentlich, damit der Zürichsee wieder einmal zufriert – und warum gilt das heute als kaum mehr realistisch?

