  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Niagarafälle vereist, Deutschlands Seen zugefroren So viel Kälte bräuchte es für eine Seegfrörni

Von Christian Thumshirn

28.1.2026

Niagarafälle vereist, Deutschlands Seen zugefroren – Und bei uns? – So viel Kälte bräuchte es für eine Seegfrörni

Niagarafälle vereist, Deutschlands Seen zugefroren – Und bei uns? – So viel Kälte bräuchte es für eine Seegfrörni

Der Winter zeigt seine Krallen. In Kanada vereisen die Niagarafälle, in Norddeutschland gefrieren Seen zu. Und bei uns? – Weder Kälterekorde noch viel Schnee. So wird das nichts mit der nächsten Seegfrörni.

28.01.2026

Der Winter zeigt seine Krallen. In Kanada vereisen die Niagarafälle, in Norddeutschland gefrieren Seen zu. Und bei uns? Weder Kälterekorde noch viel Schnee. So wird das nichts mit der nächsten Seegfrörni.

Von Christian Thumshirn

28.01.2026, 18:06

28.01.2026, 18:16

In Kanada fallen die Temperaturen bis auf minus 50 Grad, selbst die Niagarafälle kommen an ihre Grenzen. Und auch in Europa zeigt der Winter, was er kann: Mit der Müritz ist Deutschlands grösster Binnensee derzeit komplett zugefroren – ein seltenes Ereignis.

Seegfrörni ade

In der Schweiz dagegen gab es diesen Winter bislang keine Kälterekorde. Eine Seegfrörni wie im Februar und März 1963 bleibt damit wohl ein Wunschtraum.

Aber was bräuchte es eigentlich, damit der Zürichsee wieder einmal zufriert – und warum gilt das heute als kaum mehr realistisch?

Mehr Videos aus dem Ressort

«Schneesicher» trotz tiefer Lage Skigebiet im Sauerland steht zum Verkauf – nicht nur Schweizer staunen

«Schneesicher» trotz tiefer Lage Skigebiet im Sauerland steht zum Verkauf – nicht nur Schweizer staunen

In Nordrhein-Westfalen steht ein Skigebiet zum Verkauf – schon das ist überraschend. Das eigentliche Staunen beginnt aber beim Versprechen der Makleragentur: schneesicher. Das Video dazu geht viral – und in der Schweiz fragt man sich: Wie bitte?

26.01.2026

Mehr zum Thema

Meterhoher Schnee, endlose Räumarbeiten. Kamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Meterhoher Schnee, endlose RäumarbeitenKamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Schnee in der Wüste. Warum sie in Saudi-Arabien jetzt Ski fahren – und warum das extrem selten ist

Schnee in der WüsteWarum sie in Saudi-Arabien jetzt Ski fahren – und warum das extrem selten ist

Eisschollen in New York. Extremkälte verwandelt Hudson River in Polarmeer

Eisschollen in New YorkExtremkälte verwandelt Hudson River in Polarmeer

Meistgelesen

Starker Meillard erneut auf Podest-Kurs – Nef verliert über eine Sekunde, Yule mehr als zwei
Hausverbot wegen Gipfeli – Coop büsst nicht alle Diebstähle gleich
Sanija Ameti schuldig gesprochen – so begründet das Gericht das Urteil
Kristoffersen tobt nach Meillard-Show: «Es ist völlig lächerlich»
«Ich habe auf der FCB-Webseite erfahren, dass Lichtsteiner der neue Trainer wird»