Einer der letzten Giganten Afrikas – Spektakuläre Bilder fangen einen gewaltigen «Super Tusker» in freier Wildbahn ein Seltene Aufnahmen aus Kenia zeigen einen der letzten «Super Tuskers» – einen Elefantenbullen mit riesigen Stosszähnen, der selbst vor der Kulisse des Kilimandscharo alles überragt. Ein Moment mit echtem Nervenkitzel. 15.04.2026

Seltene Aufnahmen aus Kenia zeigen einen der letzten «Super Tuskers» – einen Elefantenbullen mit riesigen Stosszähnen, der selbst vor der Kulisse des Kilimandscharo alles überragt. Ein Moment mit echtem Nervenkitzel.

Der indische Naturfotograf Pareet Shah hat in Kenias Amboseli-Nationalpark einen seltenen Moment festgehalten: einen sogenannten «Super Tusker» – einen Elefantenbullen mit riesigen Stosszähnen, die fast den Boden berühren.

Shah fotografiert seit Jahrzehnten Wildtiere, doch selbst für ihn war diese Begegnung aussergewöhnlich. Die schiere Präsenz des Tieres habe sich «fast unwirklich» angefühlt, beschreibt er.

Einer der letzten seiner Art

Super Tuskers gehören zu den seltensten Elefanten Afrikas – weltweit gibt es nur noch wenige Dutzend. Umso wertvoller sind Aufnahmen wie diese, die einen seltenen Einblick in das Leben dieser Tiere geben.

Wie nah der Fotograf dem Giganten tatsächlich kam, zeigt das Video.

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