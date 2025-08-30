  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rolle rückwärts in Pruntrut Badi-Verbot für Nichtansässige wird nicht verlängert

SDA

30.8.2025 - 13:46

Der Zutritt zur Badi von Pruntrut war während rund zwei Monate für Nichtansässige verboten. 
Der Zutritt zur Badi von Pruntrut war während rund zwei Monate für Nichtansässige verboten. 
Archivbild: Keystone

Das Badi-Zutrittsverbot in Pruntrut JU für Nichtansässige wird laut dem Verantwortlichen für die Freizeitanlagen der Stadt nicht bis zum Ende der Saison verlängert. Grund sei das weniger schöne Wetter.

,

Keystone-SDA, Philipp Fischer

30.08.2025, 13:46

30.08.2025, 13:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Badi-Zutrittsverbot in Pruntrut JU für ausländische Gäste wird nicht verlängert.
  • Mit dem weniger guten Wetter und der sich zu Ende neigenden Saison habe sich die Gefahr einer Überbelegung verringert.
  • Das Einlass-Verbot für Nichtansässige hat weit über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen gemacht.
Mehr anzeigen

Man habe immer gesagt, dass das Verbot zeitlich begrenzt sei, weil es sich um eine Notmassnahmen handle, sagte Lionel Maitre am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit eine Information des «Quotidien jurassien».

Noch am Donnerstag hatte Pruntruts Stadtpräsident Philippe Eggertswyler im Gespräch mit Keystone-SDA gesagt, das Verbot habe für Ruhe gesorgt und werde deshalb sicherlich bis zum Ende der Badesaison im September verlängert.

blue News vor Ort. «Wir haben doch kein Ausländer-Verbot!» – Pruntrut wehrt sich gegen rechten Applaus

blue News vor Ort«Wir haben doch kein Ausländer-Verbot!» – Pruntrut wehrt sich gegen rechten Applaus

Mit dem weniger guten Wetter und der sich zu Ende neigenden Saison habe sich die Gefahr einer Überbelegung nun aber verringert, erklärte Maitre. Der endgültige Entscheid werde am Montag getroffen.

«Wir gehen davon, dass die Massnahme wirksam war», sagte Maitre. Das Schwimmbad in Porrentruy habe doppelt so viele Abonnements verkauft wie in der vergangenen Saison und rund 10'000 zusätzliche Eintritte verzeichnet. Sie hätten viele positive und sehr wenige negative Rückmeldungen erhalten.

Einlassregeln seit zwei Monaten

Vor fast zwei Monaten hatten der Stadtrat von Pruntrut und der Gemeindeverbund des jurassischen Bezirks aus Sicherheitsgründen ein Zutrittsverbot zum Freibad für Nichtansässige beschlossen. Nur schweizerische Staatsangehörige und Personen mit Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung in der Schweiz durften das Schwimmbad betreten. Diese Entscheidung löste bis weit über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus eine heftige Kontroverse aus.

Vor dieser Einlassbeschränkung hatte das Freibad gemäss Gemeinderat 20 Gästen Hausverbot erteilt. Gründe dafür waren unangemessenes Verhalten, Belästigungen, Gewaltandrohungen, Unhöflichkeit und Missachtung der Regeln des Bads. Die Mehrheit der Hausverbote richtete sich gegen Personen aus der nahe gelegenen französischen Nachbarschaft.

Gemeinde in Geldnot: «Das Glarnerland begräbt sich selber»

Gemeinde in Geldnot: «Das Glarnerland begräbt sich selber»

Wie fühlt sich der Sommer ohne Badi an? Wie will man Millionen Franken sparen, wenn die Ski-Lift-Schliessung nur 20'000 bringt? Was bedeutet der Sparzwang für die gebeutelte Gemeinde Glarus? blue News vor Ort.

12.06.2025

Mehr zum Thema

blue News vor Ort. «Wir haben doch kein Ausländer-Verbot!» – Pruntrut wehrt sich gegen rechten Applaus

blue News vor Ort«Wir haben doch kein Ausländer-Verbot!» – Pruntrut wehrt sich gegen rechten Applaus

«Schweiz First» und «in Österreich undenkbar». So reagiert die Weltpresse auf das Ausländer-Verbot in Pruntrut

«Schweiz First» und «in Österreich undenkbar»So reagiert die Weltpresse auf das Ausländer-Verbot in Pruntrut

«Nicht strafbar, aber irritierend». Badi nur für Einheimische – jetzt spricht der Stadtpräsident von Pruntrut

«Nicht strafbar, aber irritierend»Badi nur für Einheimische – jetzt spricht der Stadtpräsident von Pruntrut

Meistgelesen

König Wicki gegen makellosen Strebel – auch Staudenmann und Giger kennen ihre Gegner
Ukrainischer Ex-Parlamentschef wird in Lwiw auf offener Strasse erschossen +++ Ukraine schiesst weitere Öl-Anlagen in Brand
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
Tödlicher Unfall am ESAF: Mann wird von Zug erfasst und stirbt
Bis zu 11 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal