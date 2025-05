Fast Fashion setzt Textil-Recycler unter Druck

Immer mehr von immer schlechterer Qualität: Fast Fashion Billigmode lässt die Ertragsbasis der Schweizer Sammel-Unternehmen erodieren. KEYSTONE

Fast und Ultra Fast Fashion überfordern die Textilsammel-Unternehmen: Die Menge steigt, der Wert des Sammelguts sinkt, Billig-Mode lässt sich schlecht recyceln. Texaid und Tell-Tex haben Mühe, ihre Kosten zu decken.

Wie viele Kleidungsstücke hast du dir seit Jahresbeginn gekauft und wie viele in die Kleidersammlung gegeben? Entsprichst du dem Schweizer Durchschnitt, dann müssten es schon über 3 Kilogramm sein. Rund 7 Kilogramm Kleider pro Kopf landen in der Schweiz jährlich in der Altkleidersammlung, schreibt der Bundesrat in einem Bericht. Gesamthaft ergibt das mehr als 60'000 Tonnen. Vor 20 Jahren waren es noch etwas mehr als 40'000, wie der Bericht festhält. In Auftrag gegeben hat ihn der Bundesrat, um ein Postulat von Alt Nationalrat Roger Nordmann (SP/VD) zu erfüllen.

Einen wesentlichen Anteil am Wachstum der gesammelten Menge hat Fast Fashion – Billigmode, die in rasch aufeinander folgenden Kollektionen in die Läden kommt. Und offenbar ähnlich schnell im Kleidersack landet. Nur um von Ultra Fast Fashion überholt zu werden. Brands wie Shein haben die Zeit vom wahrgenommenen Trend zum Produkt nochmals verkürzt. Und jeder neue Style bedeutet, dass der vorangegangene passé ist und weg muss.

Die wachsende Bevölkerung gibt pro Kopf mehr ab: Insgesamt hat die Menge an gesammelten Textilien in 20 Jahren um fast 50 Prozent zugenommen. BAFU: Stoffströme von Alttextilien in der Schweiz 2024

40 Prozent davon landen im Abfall, 60 Prozent gehen an die verschiedenen Kleidersammlungen. Die Schwergewichte in diesem Bereich sind Texaid und Tell-Tex, die 50, beziehungsweise 34 Prozent der schweizweit abgegebenen Textilien entgegennehmen. Sie betreiben Sammelcontainer, die sie regelmässig leeren und verteilen Plastiksäcke, in die die Menschen ihre Textilien packen. Beziehungsweise: haben Säcke verteilt. Aber dazu später mehr.

Von ihren Zwischenlagern gehen die Kleiderladungen direkt ins Ausland, wo sie sortiert werden. «Diese Arbeit in der Schweiz machen zu lassen, wäre viel zu teuer», erklärt Sascha Sardella, Betriebsleiter bei Tell-Tex.

Texaid und Tell-Tex nehmen schweizweit 84 Prozent aller gesammelten Alttextilien entgegen. BAFU: Stoffströme von Alttextilien in der Schweiz 2024

Fast Fashion entwertet das Textil-Sammelgut

Beim Transport ins Ausland lässt sich die Dimension der weggeworfenen Kleider nochmals erfassen: Würden die 60'000 Tonnen über das ganze Jahr gleichmässig entsorgt, wären es täglich über 164 Tonnen. Das sind sechs bis sieben 40-Tönner, die im Schnitt pro Tag die Schweiz verlassen.

Laut Bundesbericht gehen 58 Prozent des Sammelguts nach Westeuropa, 37 Prozent nach Osteuropa, 2 Prozent werden in der Schweiz sortiert. Die verbleibenden 3 Prozent gehen in den «Rest der Welt», wie der Bericht festhält.

Texaid unterhält in Schattdorf UR ein Sortierzentrum, dort werden laut dem Unternehmen 30 Prozent der in der Schweiz gesammelten Textilien «von offensichtlichem Abfall» getrennt und zur Feinsortierung ebenfalls ausser Landes gebracht. In Deutschland, Ungarn und Bulgarien unterhält das Unternehmen eigene Sortierzentren. Ein Teil des Sammelguts gehe aber nach der Vorsortierung direkt an Käufer, die dieses weiterverarbeiteten.

Tell-Tex verkauft die Textilpakete tonnenweise an Abnehmer, die diese sortieren und wiederum einen Teil als Kleider, den Rest als Textil-Recycling-Gut weiterverkaufen.

Bestimmungsregionen der in der Schweiz gesammelten und noch unsortierten Alttextilien. 98 Prozent gehen direkt ins Ausland. BAFU: Stoffströme von Alttextilien in der Schweiz 2024

Und hier wird der zunehmende Anteil Fast Fashion ein erstes Mal zum Problem: Sardella erläutert weshalb: «Die Qualität sinkt seit Jahren. Deshalb zahlen die Abnehmer weniger für die gesammelten Kleider.» Damit wird es für die Sammelunternehmen schwieriger, ihre Kosten für das Sammeln und Transportieren zu decken. Hinzu kommt, dass die sinkende Qualität Sortierunternehmen zur Aufgabe gezwungen hat. «Die verbleibenden diktieren den Preis, und der sinkt», erklärt der Tell-Tex-Betriebsleiter.

Das gleiche Problem hat Texaid. Deren Sprecherin Chantal Thiévent fügt hinzu, dass sie auch zunehmend Abfall jeglicher Art in ihren Sammel-Containern vorfänden, was den Wert des gesammelten Guts weiter reduziert. Sie erinnert daran, dass das Ziel eigentlich sei, möglichst viele Kleider dem Wiedergebrauch zuzuführen.

Billige Kunstfasern verunmöglichen das Recycling

Rund 60 Prozent der gesammelten Kleider können laut Bundesbericht noch getragen werden und landen auf den Secondhand-Märkten in aller Welt. Dort konkurrieren sie inzwischen auch mit chinesischer Fast Fashion, wie Thiévent anfügt: «Der Absatz von Secondhand-Mode wird so erschwert oder sogar unmöglich.»

Die anderen 40 Prozent werden entweder maschinell zerrissen und zu Putzlappen oder Recycling-Fäden verarbeitet, die als Dämmstoff genutzt werden. Hier bringt Fast Fashion ein weiteres Problem mit sich: Diese Kleidungsstücke sind oft aus minderwertigen Mischgeweben gefertigt. «Wird der Baumwolle Polyester beigemischt, lässt sich das aktuell praktisch nicht rezyklieren», erklärt Sardella.

Dann bleibt nur noch die sogenannte thermische Verwertung. Im Klartext: Die oft gar nicht so alten Klamotten werden verbrannt und die Wärme für Heizungen oder industrielle Prozesse genutzt. Textilien zu sammeln, hunderte von Kilometern zu transportieren, zu sortieren, um sie schliesslich zu verbrennen, ist kein profitables Geschäft. Und ökologisch sinnvoll ist es auch nicht.

Die Preise für Alt-Textilien seien vor zwanzig Jahren dreimal so hoch gewesen wie heute, erzählt Sardella. Inzwischen ist nicht nur die Qualität gesunken, sondern auch die Menge dermassen angestiegen, dass ein Überangebot besteht, das die Preise weiter drückt. Tell-Tex reagiert darauf kurzfristig, indem es gesammelte Textilien in der Schweiz behält, bis sich die Preise etwas erholen.

Gemeinden kassieren Gebühren für das Textilsammeln

Im Frühling, wenn die Menschen ihre Kleiderschränke ausmisten, sind diese besonders tief. «Wir haben aktuell 500 Tonnen Textilien in unseren Lagern in der Schweiz», verrät Sardella. Auch das Aufbewahren verursache Kosten und sein Arbeitgeber würde Geld sparen, wenn er sie in der Schweiz verbrennen liesse, betont er, «Aber das ist nicht der Zweck unseres Unternehmens.»

Klar ist für den Alt-Textil-Spezialisten überdies, dass die Sammelunternehmen mit den aktuellen Preisen auf die lange Sicht nicht überleben können. Thiévent meldet, dass die Situation von Texaid nicht dramatisch sei und sie dank einer Massnahmen ihre Tätigkeit weiterführen könnten.

Für Sardella steht fest, dass die internationalen Preisen so schnell nicht in nötigen Mass steigen werden. Deshalb lenkt er die Aufmerksamkeit auf einen anderen Kostenpunkt: Die Textil-Sammel-Unternehmen müssen Konzessionsgebühren zahlen, um Kleider entgegennehmen zu dürfen. «Ohne Konzession würden wir uns des illegalen Abfallsammelns schuldig machen», führt er aus.

Chantal Thiévent verweist auf die soziale Ausrichtung von Texaid und merkt an, die sinkenden Erträge hätten zur Folge, «dass Konzessionsgebühren, wie auch die karitativen Vergütungen, nicht mehr im gleichen Ausmass ausgeschüttet werden können, wie dies in der Vergangenheit der Fall war.»

Die Abgaben für das Textilsammeln variieren von Kanton zu Kanton und von Gemeinde zu Gemeinde. Sardella schlägt eine radikale Änderung vor: Die Textilsammler sollen nicht mehr bezahlen müssen, sondern bezahlt werden. So könnten sie nicht nur ihre aus ökologischen Gründen erwünschte Tätigkeit fortführen. Sie könnten auch die Sortierung in die Schweiz holen.

Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Kleider

Damit stellt sich die Frage, wo das Geld für die Altkleidersammlung herkommen soll. «Textilien sind der einzige Stoff, der in der Schweiz ohne öffentliche Mittel gesammelt wird», betont Sardella.

Der Bund schlägt eine vorgezogene Gebühr vor, wie sie etwa bei Elektrogeräten für die Entsorgung erhoben wird. Dafür skizziert er im bundesrätlichen Bericht zwei Varianten: eine vorgezogene Recycling-Gebühr, die die Branche selber einziehen und verwalten würde oder eine vorgezogene Entsorgungsgebühr, die der Bund einfordern würde.

Eine ähnliche Forderung macht auch die NGO Public Eye. Sie will eine Gebühr, die die Kleider-Hersteller zahlen müssen – je langlebiger ihre Produkte, desto tiefer ist die Gebühr. «Fast-Fashion-Geschäftsmodelle werden weniger attraktiv», verspricht sich Public Eye von dieser Massnahme.

Sardella von Tell-Tex verweist auf das Projekt Fabric Loop. Dieses sucht nach Möglichkeiten, das Textil-Recycling zu stärken, etwa indem neue Technologien entwickelt werden, um Altkleider zu sortieren, wie auch nicht mehr Tragbares stofflich zu rezyklieren.

Ein solches System kann nur entstehen, wenn zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen, etwa, indem eine Gebühr erhoben wird. Sardella präzisiert: «Wenn man die Sortierung und Recycling in der Schweiz haben möchte, muss Geld fliessen.» Mit Blick auf die Textilbranche ergänzt er, diese dürfe aber nicht zu sehr auf Kosten der Kunden geben.

Sortier- und Recyclingwerk in St. Margrethen SG gestoppt

Fabric Loop ist eine Initiative der Schweizer Modebranche. Diese betont, es sei sinnvoll, wenn sie selber den Aufbau eines solchen Systems betreue und die Gebühren verwalte. «Die Branche kennt ihre Prozesse, Produkte und Logistik am besten – sie kann schneller, praxisnaher und kosteneffizienter handeln als eine staatlich organisierte Lösung», erklärt Patrik Geisselhardt vom Verein Fabric Loop. Der Bund solle nur die Ziele vorgeben, wie das beispielsweise beim PET- und Elektrogeräte-Recycling der Fall sei.

Tell-Tex hat vor wenigen Jahren selber ein Sortier- und Recyclingwerk in der in St. Margrethen SG zu bauen begonnen. Ein Teil der gesammelten Kleider würde dann nicht mehr exportiert, sondern dort entweder für den Wiedergebrauch vorbereitet oder rezykliert.

2026 hätte die Anlage in Betrieb gehen sollen. Inzwischen musste das Unternehmen den Bau stoppen. Die schwindenden Erträge sind ein Grund dafür, ebenso wichtig: Tell-Tex ist die offizielle Sammelorganisation in der Stadt Zürich. Nun schreibt diese just auf 2026 hin die Textilsammlung neu aus.

Weil nicht klar ist, ob Tell-Tex auch in Zukunft die rund 2000 Tonnen Altkleider der Stadt Zürichs erhält, legt sie das Projekt auf Eis. Auch mit anderen Gemeinden handelt Tell-Tex neue Verträge aus. Für Sardella steht fest: «Unter den aktuellen Marktbedingungen lässt sich das Schweizer Textil-Sammelsystem noch ein bis zwei Jahr aufrechterhalten. Wir legen jetzt schon drauf.»

Auf den Kostendruck hat das Unternehmen bereits mit der Massnahme reagiert, keine Kleidersäcke mehr zu verteilen. 4 Millionen Stück hätten sie jährlich hergestellt, verschickt und in die Dispenser an den Containern gesteckt. «Allein die Produktion hat pro Jahr 600'000 Franken gekostet», erklärt Sardella.

Gigantische Textil-Abfallberge in Ghana und Chile

Was es bedeutet, wenn die Masse an abgelegten Kleidern ausser Kontrolle gerät, lässt sich an der westafrikanischen Küste und in der Atacama-Wüste in Chile beobachten.

In Ghana landen die Textilballen auf dem Kantamanto-Markt, der am 1. Januar 2025 zu zwei Dritteln abgebrannt ist. Schon vorher aber ging ein immer grösserer Teil der aus Europa, China und den USA angelieferten Kleider an unbetreute Deponien. 100 Millionen Kleidungsstücke würden jährlich allein in Ghana angeliefert, erzählt ein lokaler Sozialunternehmer in einer Publikation von Public Eye, die Hälfte davon ende im Müll.

Das andere Beispiel ist die Stadt Alto Hospicio in Chile. Bis zu 20 Tonnen Altkleider werden hier abgeladen – pro Tag. Der Textilberg ist inzwischen so gigantisch, dass er auf Satellitenbildern zu erkennen ist. Die stark vertretenen Fast und Ultra Fast Fashion tut das Ihre, dass sich der Stoff nicht abbaut.