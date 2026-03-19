Unter den schönsten Dörfern in der Schweiz: Ascona bei Locarno im Tessin. (Archivbild) Bild: sda

Der französische Guide Michelin hat eine Karte mit den 56 schönsten Ortschaften der Schweiz und Liechtenstein herausgegeben. Eines der schönsten Dörfer am See ist zum Beispiel Ascona TI.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es gibt eine neue Karte mit den schönsten Dörfern der Schweiz und Liechtensteins.

Der französische Guide Michelin hat 56 Ortschaften in 19 Kantonen aufgelistet.

Eines der schönsten Dörfer am See ist zum Beispiel Ascona TI. Mehr anzeigen

Der französische Guide Michelin hat am Freitag erstmals eine Karte mit den aus seiner Sicht schönsten Dörfern der Schweiz und Liechtensteins herausgegeben. Sie führt 56 Ortschaften in 19 Kantonen auf.

Die Publikation, die aus einer Partnerschaft mit dem Verein «Les plus beaux Villages de Suisse» hervorgegangen ist, enthält zudem Vorschläge für Radtouren sowie eine Auswahl an Sternerestaurants.

«Die Karte dient nicht mehr nur der Wegfindung, sondern macht die Reise greifbar und ermöglicht Entdeckungen und Inspiration», sagte Philippe Sablayrolles, Chefkartograf bei Michelin, am Donnerstag in Neuenburg vor den Medien.

Im digitalen Zeitalter verkaufe Michelin weiterhin zwei Millionen Strassenkarten pro Jahr, und zwar «nicht nur an Senioren im Ruhestand». 68 Prozent der Käuferinnen und Käufer seien Berufstätige.

Seit 2022 bietet Michelin Editions thematische Karten zu Routen für Velofahrer, Töfffahrer oder Wanderinnen an und stellt die schönsten Dörfer eines Landes vor. Nach Frankreich und Spanien ist nun die Schweiz an der Reihe.

Vorschläge für Velotouren und Schifffahrten

Die thematische Karte listet auch die schönsten Dörfer am See auf, wie zum Beispiel Ascona TI, Weindörfer wie St-Saphorin VD, Bergdörfer wie Splügen in Graubünden oder spirituelle Orte wie Trogen AR. Auch listet sie Orte abseits der ausgetretenen Pfade auf, wie zum Beispiel das mittelalterliche Dorf Valangin NE.

Zudem werden auf der Karte Vorschläge für Velotouren in den Waadtländer Voralpen sowie für Schifffahrten auf dem Bielersee gemacht. Eine Auswahl von 54 Restaurants aus dem berühmten Guide Michelin wird in der Nähe der klassifizierten Orte aufgeführt.

Verein der schönsten Dörfer der Schweiz

Der 2015 gegründete Verein der schönsten Dörfer der Schweiz zählt 56 Gemeinden, davon 21 in der Westschweiz, 23 in der Deutschschweiz, sieben im italienischsprachigen Teil des Landes und fünf im rätoromanischen Teil. Das erste Dorf, das das Label erhielt, war Poschiavo GR.

Um dem Netzwerk beizutreten, müssen die Dörfer besonders schön und gut gepflegt sein und die strengen Kriterien der Qualitätscharta erfüllen. «Authentizität und historischer Charakter sind ebenso grundlegende Kriterien wie der politische Wille der Gemeinde, sich international zu vernetzen», schrieb der Verein.