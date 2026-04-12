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Vom Jurist zum Künstler «Ich lag im Moos – und dachte, ich sterbe»

Vania Spescha

12.4.2026

Vom Wald an die Wand: So verwandelt ein Zürcher Oberländer Moos in Kunst

Vom Wald an die Wand: So verwandelt ein Zürcher Oberländer Moos in Kunst

Edy Staub verbindet in seinem Atelier Natur mit Kreativität. Mit Moos aus verschiedenen Teilen der Welt kreiert er grossformatige Bilder. blue News Redaktorin Vania Spescha durfte im Workshop selber Hand anlegen.

01.04.2026

Edy Staub verbindet in seinem Atelier Natur mit Kreativität. Mit Moos aus verschiedenen Teilen der Welt kreiert er grossformatige Bilder. blue News Redaktorin Vania Spescha durfte im Workshop selber Hand anlegen.

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Vania Spescha, Adrian Kammer

12.04.2026, 16:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Edy Staub aus Dürnten ZH gestaltet nachhaltige Moosbilder aus Naturmaterialien.
  • Die pflegeleichten Bilder des 71-Jährigen brauchen wenig Licht und kaum Wasser.
  • blue News Redaktorin Vania Spescha besuchte einen von Staubs Workshop und kreierte ihr erstes Moosbild.
Mehr anzeigen

Edy Staub will sich nicht als Künstler bezeichnen. Der 71-Jährige nennt sich Mooswerker. Nachdem er 25 Jahre bei der Justiz des Kanton Zürichs im Büro gearbeitet hatte, entdeckte er seine kreative Seite. Heute verkauft er seine Werke an Privatpersonen, Praxen und Firmen. 

Die Besonderheit liegt im Material. In seinem Atelier in Dürnten im Zürcher Oberland fertigt der Mooswerker wie sein Name schon sagt grossflächige Bilder aus verschiedenen Moosen an. 

Einheimisches Moos eignet sich laut Staub nicht für die Weiterverarbeitung zu Kunst. Es habe nicht das nötige Volumen dafür. Deshalb importiert er sein Moos vor allem aus Skandinavien, aber auch aus Südafrika.

Kunst aus Moos, Holz und Baumrinde

Die weiche Pflanze kombiniert der pensionierte Jurist für seine Bilder gerne mit anderen natürlichen Materialien wie Holz oder Baumrinde. Hier und da baut er auch kleine Accessoires wie Figürchen oder Schmuckstücke ein.

Moosbilder brauchen – anders als man denkt – nur wenig Pflege: nicht in die Sonne hängen und im Winter gelegentlich leicht mit Wasser besprühen, damit sie nicht austrocknen.

In Video siehst du, wie das Moosbild von blue News Redaktorin Vania Spescha während dem Workshop entstanden.

Edy Staub macht regelmässig Ausstellungen und bietet Workshops an.

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