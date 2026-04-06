Mooswerker 01.04.2026

Mitten im digitalen Alltag werden aus Moos überraschende Hingucker für zuhause. Wir haben einen Mooswerker besucht und selbst Hand angelegt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Edy Staub gestaltet nachhaltige Moosbilder aus importierten Naturmaterialien.

Die pflegeleichten Bilder brauchen wenig Licht und kaum Wasser.

In Workshops kann man eigene Mooskunst selbst herstellen. Mehr anzeigen

Edy Staub will sich nicht als Künstler bezeichnen und nennt sich «Mooswerker». In seinem Atelier in Dürnten im Zürcher Oberland entstehen aus verschiedenen Moosarten individuelle Bilder, die durch ihre natürliche Optik sofort ins Auge stechen. Was einfach aussieht, ist in Wirklichkeit sorgfältige Handarbeit mit viel Liebe zum Detail.

Vom Wald an die Wand

Einheimisches Moos eignet sich laut Edy Staub nicht für die Weiterverarbeitung zu Kunst. Er importiert sein Moos vor allem aus Skandinavien, aber auch aus Südafrika. Die weiche Pflanze kombiniert der pensionierte Jurist für seine Bilder gerne mit anderen natürlichen Materialien wie Holz oder Baumrinde. Hier und da baut er auch kleine Accessoires wie Figürchen oder Schmuckstücke ein.

Moosbild von Edy Staub. Bild: Staub

Die Moosbilder sind gar nicht so pflegeaufwändig wie man denken könnte. Man sollte sie eher nicht an einen sonnigen Platz aufhängen oder dann im Winter gelegentlich leicht mit Wasser besprühen, damit sie nicht austrocknen.

Selber Hand anlegen im Workshop

Im Workshop legen wir selbst Hand an und tauchen ein in eine überraschend ruhige, fast meditative Arbeit mit Naturmaterialien. Schritt für Schritt entsteht so ein ganz persönlicher Hingucker. Wie genau, siehst du in unserem Video.

Edy Staub macht regelmässig Ausstellungen und bietet Workshops an.