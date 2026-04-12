Voll die Vielfalt – auch auf dem Laufsteg

STORY: Die Modenschau, die Anfang Dezember im Herzen von Mexiko-Stadt über die Bühne geht, hinterfragt gesellschaftliche Normen und feiert die Vielfalt der Einwohner des Landes,. Bei der bereits vierten Ausgabe der inklusiven Fashion-Präsentation liefen 18 Models – darunter 13 mit Behinderungen. Zu den Veranstaltern zählte die gemeinnützige Organisation Cambiando Modelos, die sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Bereichen wie Bildung, Arbeit und Gesellschaft einsetzt und gleichzeitig deren Repräsentation in Werbung, Medien und Kultur fördert. O-Ton Silke Lubzik, Gründerin Cambiando Modelos: «Vielfalt ist in unserem Land immer noch sehr wenig repräsentiert, insbesondere wenn es um Menschen mit Behinderungen geht. Es ist, als ob sie nicht existieren würden, wenn wir sie nicht sehen. Aber Menschen mit Einschränkungen und ihre Familien gibt es überall – wir machen 15 Prozent der Weltbevölkerung aus. Deshalb halte ich es für so wichtig, bei einer so schönen Veranstaltung wie dieser Modenschau die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit auf die Vielfalt der Menschen zu lenken. Das sollte nicht nötig sein, aber heute ist es so.» Auf dem Laufsteg wurden Entwürfe von drei prominenten mexikanischen Designern gezeigt. Die diesjährige Veranstaltung lief unter dem Titel «This Is My Walk». Teilnehmerinnen äusserten sich positiv. O-Ton Ximena Palacios, Model: «Ich bin sehr stolz darauf, Menschen mit Behinderungen zu vertreten.» O-Ton Rene Hernandez, Model: «Die Erfahrung war sehr bereichernd und ich konnte anderen Menschen mit Behinderungen so zeigen, dass es auch nach dem Erwerb einer solchen so viele Möglichkeiten gibt.» Nach Angaben der Organisatoren leben bis zu 20 Millionen Mexikaner mit einer Behinderung, was mehr als die Hälfte der Familien des Landes betrifft. Zuspruch gab es vor Ort reichlich für die Veranstaltung und ihre Botschaft, dass Vielfalt und Inklusion über die Laufstege hinausgehen und alle Ebenen der Gesellschaft durchdringen sollten.

08.12.2025