  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gut für die Gesundheit Am Weihnachtsbaum schnüffeln stärkt das Immunsystem

SDA

24.12.2025 - 17:00

Der Duft von Weihnachtsbäumen kann die Immunabwehr stärken. 
Der Duft von Weihnachtsbäumen kann die Immunabwehr stärken. 
Symbolbild: Keystone

Wer an einem Weihnachtsbaum riecht, kann sein Immunsystem stärken. Das haben deutsche Psychomatik-Spezialisten herausgefunden.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

24.12.2025, 17:00

24.12.2025, 21:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Duft des Weihnachtsbaums kann messbar das Immunsystem aktivieren.
  • Ein Forschungsteam aus Regensburg (D) hat in einer kleinen Studie mit 16 Probanden ermittelt: Ein Tannenbaum wirkt wie ein Immunbooster.
  • Am Tannenbaum zu riechen und auch noch «Stille Nacht» zu summen, führt dagegen offenbar nur zu einem geringen additiven Effekt.
Mehr anzeigen

«Ein Tannenbaum sieht nicht nur schön aus, sondern gibt einem womöglich auch einen kleinen Immunbooster. Darauf deutet ein Experiment von Forschenden der Universität Regensburg hin», schrieb das Deutsche Ärzteblatt in seiner Online-Ausgabe passend zu den Weihnachtsfeiertagen.

Um die Wirkung von Nadelbäumen auf das Immunsystem zu untersuchen, führte das Forschungsteam aus Regensburg demnach eine kleine Studie mit 16 Probanden durch. Diese sollten in zufälliger Aufteilung entweder fünf Minuten lang den frischen Duft einer gefällten Kiefer einatmen oder fünf Minuten lang eine Melodie summen.

Einfach oder viel Glitzer?. Wie sieht dein Weihnachtsbaum aus? Schick blue News jetzt dein Foto!

Einfach oder viel Glitzer?Wie sieht dein Weihnachtsbaum aus? Schick blue News jetzt dein Foto!

Im Anschluss massen die Wissenschaftler die Stickstoffmonoxidkonzentration (NO) in der Atemluft. In der Nase lokal produziertes NO werde in der Wissenschaft als Aktivator des Immunsystems diskutiert. Im Vorher-Nachher-Vergleich sei in beiden Gruppen ein Anstieg der NO-Freisetzung messbar gewesen, allerdings sei dieser nicht signifikant gewesen.

Stärkere Immunabwehr bei über 40 Prozent

Für Thomas Loew, Chef der Abteilung für Psychosomatische Medizin an der Universitätsklinik Regensburg, ist aber relativ klar: «In unserer Untersuchung führte jede der beiden Interventionen, das pure Riechen des Baumes und das Summen von Melodien, bei über 40 Prozent der Teilnehmenden zu einer unmittelbaren Verbesserung der Immunabwehr, allerdings meist nach dem Prinzip 'entweder oder'.»

Am Tannenbaum zu riechen und auch noch «Stille Nacht» zu summen, führt offenbar nur zu einem geringen additiven Effekt. Die Kombination steigerte die Immunfunktion bei etwa 70 Prozent der Probanden. Etwa 25 Prozent von ihnen hätten nicht messbar reagiert.

621 Weihnachtsbäume im Haus: Ehepaar knackt eigenen Rekord

621 Weihnachtsbäume im Haus: Ehepaar knackt eigenen Rekord

Seit Jahren schmückt die Familie Jeromin ihr Einfamilienhaus in Rinteln mit immer mehr Christbäumen in allen Formen und Farben. Für das Glitzer-Wunderland sind monatelange Vorbereitungen nötig. 

04.12.2025

Mehr zum Thema

Tannenbaum extrem. Das sind die spektakulärsten Weihnachtsbäume aus aller Welt

Tannenbaum extremDas sind die spektakulärsten Weihnachtsbäume aus aller Welt

Grüne Weihnachten. So holst – und entsorgst – du deinen Christbaum nachhaltig

Grüne WeihnachtenSo holst – und entsorgst – du deinen Christbaum nachhaltig

Meistgelesen

Wie sage ich meinem Kind, dass Jesus sieben Jahre vor Christus geboren wurde?
Ski-Wunder (16) aus Neapel: «Mich haben die Ergebnisse nicht sehr überrascht»
Drei tote Familienangehörige in Wohnung entdeckt
Kiew meldet Zerstörung von seltenem russischen Kampfjet Il-38N +++ Moskau diskutiert Friedensplan nicht öffentlich
US-Behörden finden über eine Million neue Epstein-Dokumente +++ EU-Kommission droht USA wegen Einreiseverboten