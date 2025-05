Schwarzer Rauch über Kansas – Töfffahrer filmt bizarren Himmelsring Die Kleinstadt Bonner Springs im US-Bundestaat Kansas wird zur Bühne für ein unheimliches Phänomen. Töfffahrer Frankie Campren zückt sein Handy und ringt um Fassung. Doch was steckt hinter der Himmelserscheinung? 09.05.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagnachmittag war über dem US-Bundesstaat Kansas ein mysteriöser, schwarzer Himmelsring zu sehen.

Augenzeugen filmten die eigenartige Wolke. Videoclips in den Sozialen Medien wurden millionenfach geklickt.

Wie Experten das skurrile Himmelsphänomen deuten, erklärt dir blue News im Video. Mehr anzeigen

«Ich habe einfach angehalten», berichtet Töfffahrer Frankie Camren den lokalen Medien in seiner Heimatstadt Bonner Springs im US-Bundesstaat Kansas. «Ich bin fast 50 Jahre alt, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.»

Und tatsächlich, was Camren mit seinem Handy aufzeichnet, ist ziemlich bizarr: Ein Ring zeichnet sich am Himmel ab. Er scheint aus schwarzem Rauch zu bestehen und verändert fortwährend seine Form. Der Videoclip wird in den Sozialen Medien millionenfach geschaut.

Handelt es sich um einen Vogelschwarm, ein mysteriöses Naturereignis oder gar um ein unbekanntes Flugobjekt? – Die Lösung ist etwas komplizierter, aber durchaus plausibel.