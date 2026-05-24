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9-Milliarden-Dollar-Projekt Tropenparadies wird zur Militärbasis – Völker bangen um ihre Heimat

Christian Thumshirn

24.5.2026

Indiens 9-Milliarden-US-Dollar-Projekt: Tropenparadies Great Nicobar wird zur Militärbasis – indigene Völker bangen um ihre Heimat

Indiens 9-Milliarden-US-Dollar-Projekt: Tropenparadies Great Nicobar wird zur Militärbasis – indigene Völker bangen um ihre Heimat

Mitten im Indischen Ozean entsteht auf Great Nicobar ein gigantisches Zukunftsprojekt: Hafen, Flughafen und Militäranlagen sollen die Tropeninsel zur neuen Machtbasis Indiens machen. Unser Video zeigt, warum Inselbewohner Alarm schlagen.

22.05.2026

Mitten im Indischen Ozean entsteht auf Great Nicobar ein gigantisches Zukunftsprojekt: Hafen, Flughafen und Militäranlagen sollen die abgelegene Tropeninsel zur neuen Machtbasis Indiens machen. Unsere Video-Dok zeigt, warum Anthropologen und Inselbewohner Alarm schlagen.

Christian Thumshirn

24.05.2026, 16:39

Bereits seit Jahren verfolgt Indien Pläne, die abgelegene Insel Great Nicobar strategisch auszubauen. Spätestens seit der Freigabe durch Indiens Umweltgericht Anfang 2025 nimmt das rund neun Milliarden US-Dollar schwere Projekt konkrete Formen an. Geplant sind ein Tiefseehafen, ein neuer Flughafen, Kraftwerke und militärisch nutzbare Infrastruktur – nur wenige Kilometer von einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt entfernt.

Angst vor der Zerstörung eines Paradieses

Doch der Umbau sorgt für heftige Kritik. Umweltorganisationen, Anthropologen und indigene Gemeinschaften warnen vor massiven Eingriffen in den tropischen Regenwald und den Lebensraum isolierter Völker wie der Shompen.

Unsere Video-Dok zeigt, wie stark Great Nicobar schon heute unter Druck steht – und weshalb viele Bewohner um ihre Zukunft fürchten.

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