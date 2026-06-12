Trump wird 80 – ein Leben zwischen Millionen, Macht und Medienrummel

Vom Playboy zum Präsidenten: Trump wird 80 – ein Leben zwischen Millionen, Medienrummel und Macht Donald Trump hat in 80 Jahren Stoff für mehrere Leben geliefert. Zum runden Geburtstag blickt unser Video im Zeitraffer auf den aussergewöhnlichen Weg des Mannes zurück, der Amerika gleich zweimal eroberte – und die Welt bis heute polarisiert. 12.06.2026

Donald Trump hat in 80 Jahren Stoff für mehrere Leben geliefert. Zum runden Geburtstag blickt unser Video im Zeitraffer auf den überraschenden Weg des Mannes zurück, der Amerika gleich zweimal eroberte – und die Welt bis heute polarisiert.

Donald Trump löst wie kaum eine andere Persönlichkeit der Gegenwart starke Reaktionen aus. Für die einen ist er ein erfolgreicher Unternehmer und politischer Kämpfer, für die anderen eine Skandalfigur, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Fest steht: Kaum ein US-Präsident hat einen derart ungewöhnlichen Lebensweg hinter sich – und seine Geschichte reicht weit über die Politik hinaus.

Vom Immobilienerben zum mächtigsten Mann der Welt

Vom jungen New Yorker Immobilienerben über den schillernden Milliardär und TV-Star bis zum US-Präsidenten: Trumps Leben ist geprägt von Erfolgen, Krisen, Skandalen und spektakulären Comebacks.

Unser Video nimmt dich mit auf eine rasante Reise durch acht Jahrzehnte Trump – im Zeitraffer und mit den prägendsten Momenten seiner aussergewöhnlichen Karriere.

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