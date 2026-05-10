Neue Simulation zeigt Mega-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tsunami in Alaska Neue Simulation zeigt Mega-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist

Christian Thumshirn

10.5.2026

Mega-Tsunami in Alaska – Neue Simulation zeigt Horror-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist

Mega-Tsunami in Alaska – Neue Simulation zeigt Horror-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist

481 Meter hoch, ganze Berghänge kahlgerissen – neue Animationen zeigen die Gewalt des Mega-Tsunamis, der 2025 Alaska erschütterte. Was viele nicht wissen: Auch in der Schweiz gab es bereits tödliche Flutwellen.

08.05.2026

481 Meter hoch, ganze Berghänge kahlgerissen – neue Animationen zeigen die Gewalt des Mega-Tsunamis, der 2025 Alaska erschütterte. Was viele nicht wissen: Auch in der Schweiz gab es bereits tödliche Flutwellen.

Christian Thumshirn

10.05.2026, 20:27

Im Tracy-Arm-Fjord im Südosten Alaskas kam es am 10. August 2025 zu einer Naturkatastrophe von historischem Ausmass. Nahe des South-Sawyer-Gletschers stürzten rund 64 Millionen Kubikmeter Fels in den engen Fjord – und lösten einen Mega-Tsunami aus.

Laut einer neuen Studie erreichte die Welle an den steilen Fjordhängen eine Höhe von bis zu 481 Metern. Damit zählt das Ereignis zu den grössten jemals gemessenen Tsunamis weltweit. Neue Animationen der University of Calgary zeigen nun eindrücklich, wie sich die gigantische Wasserwand durch den Fjord presste, Berghänge kahlriss und Wasser kilometerweit durch die Landschaft schleuderte.

Auch die Schweiz kennt Tsunamis

Was nach einem Szenario in weiter Ferne klingt, ist auch in der Schweiz möglich. Forschende warnen seit Jahren vor Tsunami-Gefahren auf dem Vierwaldstättersee.

1601 löst ein starkes Erdbeben in der Zentralschweiz meterhohe Flutwellen im Vierwaldstättersee aus. Das historische Ereignis wirft bis heute eine brisante Frage auf:

Könnte sich ein solcher Tsunami in der Schweiz erneut ereignen?

Mehr Videos aus dem Ressort

Sieht aus wie ein Tsunami – Spektakuläres Naturphänomen an Portugals Küste

Sieht aus wie ein Tsunami – Spektakuläres Naturphänomen an Portugals Küste

Eine gewaltige, dunkle Wolkenwand zieht über Portugals Strand hinweg und versetzt Badegäste in Panik. Welches aussergewöhnliche Wetter-Phänomen sich dahinter verbirgt, erklärt dir blue News im Video.

02.07.2025

Mehr zum Thema

Indien. Menschen in Asien gedenken der Tsunami-Opfer von 2004

IndienMenschen in Asien gedenken der Tsunami-Opfer von 2004

Herrenlose Staubsauger und Pool-Tsunamis. Diese Clips posten die Kalifornier vom Erdbeben der Stärke 7

Herrenlose Staubsauger und Pool-TsunamisDiese Clips posten die Kalifornier vom Erdbeben der Stärke 7

Stärke von 7,4. Indonesische Behörden heben nach schwerem Erdbeben Tsunamiwarnung auf

Stärke von 7,4Indonesische Behörden heben nach schwerem Erdbeben Tsunamiwarnung auf

Meistgelesen

Nordkorea reagiert auf die Tötung iranischer Führungskader
Neue Simulation zeigt Mega-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist
Europa ganz weit weg – YB stürzt den FC Basel ins Elend
Rashford schiesst Barça mit Traum-Freistoss in Führung
Geheimer Stützpunkt Israels in irakischer Wüste +++ Trump: Bekommen iranisches Uran «irgendwann»