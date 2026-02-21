  1. Privatkunden
Natur im Krieg ohne Chance Uralter Akazienwald im Sudan abgeholzt – mit bitteren Folgen

Christian Thumshirn

21.2.2026

Natur hat im Krieg keine Chance – Uralter Akazienwald im Sudan abgeholzt – die Folgen sind bitter

Wo einst dichter Akazienwald stand, bleiben nur noch Stümpfe. Im Sudan wird ein jahrhundertealter Naturraum im Krieg zur Brennstoffquelle. Die Folgen treffen Tiere, Menschen – und den Schutz vor den Nil-Fluten.

Wo einst dichter Akazienwald stand, bleiben nur noch Stümpfe: Im Sudan wird ein jahrhundertealter Naturraum im Krieg zur Brennstoffquelle. Das hat Folgen für Tiere, Menschen – und den Schutz vor den Nil-Fluten.

Christian Thumshirn

21.02.2026, 16:52

21.02.2026, 16:58

Seit fast drei Jahren versinkt der Sudan im Bürgerkrieg. Kämpfe zwischen Armee und Milizen haben Städte zerstört, Millionen Menschen in die Flucht getrieben – und die Versorgung vielerorts zusammenbrechen lassen.

Doch nicht nur Menschen zahlen den Preis. Auch die Natur leidet. Wie ein uralter Akazienwald südlich von Khartum verschwand – und welche Folgen das hat, zeigt das Video.

