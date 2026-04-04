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Angriffe im Nahen Osten Uruk und Ninive in Gefahr – wie der Iran-Krieg plötzlich das Erbe der Menschheit bedroht

Christian Thumshirn

4.4.2026

Angriffe im Nahen Osten – Uruk und Ninive in Gefahr – wie der Iran-Krieg plötzlich das Erbe der Menschheit bedroht

Angriffe im Nahen Osten – Uruk und Ninive in Gefahr – wie der Iran-Krieg plötzlich das Erbe der Menschheit bedroht

Hier wurde die erste Schrift der Menschheit geschrieben – doch heute geraten genau diese Orte ins Visier eines Krieges, der eigentlich im Iran tobt. Was wie ein regionaler Konflikt wirkt, bedroht plötzlich das kulturelle Erbe der ganzen Menschheit.

01.04.2026

Hier wurde die erste Schrift der Menschheit geschrieben – doch heute geraten genau diese Orte ins Visier eines Krieges, der eigentlich im Iran tobt. Was wie ein regionaler Konflikt wirkt, bedroht plötzlich das kulturelle Erbe der ganzen Menschheit.

Christian Thumshirn

04.04.2026, 18:22

Der Konflikt im Nahen Osten droht sich zunehmend zu einem Flächenbrand auszuweiten. Was als Krieg zwischen Staaten begann, zieht immer mehr Regionen mit hinein – auch den Irak. Dort verlaufen strategisch wichtige Routen, Milizen sind aktiv, und immer wieder schlagen Drohnen oder Raketen ein. Die Folge: Selbst Orte fernab der eigentlichen Front geraten ins Risiko.

Gefahr für die Wiege der Zivilisation

Besonders heikel ist das für archäologische Stätten wie Uruk oder Ninive. Viele liegen ungeschützt in offenen Landschaften, oft ohne ausreichende Sicherung. Fallen internationale Teams weg, fehlt es an Schutz vor Plünderung, Verfall oder gezielten Angriffen.

Das Video zeigt, wie nah dieser Konflikt inzwischen an die Wiege unserer Zivilisation herangerückt ist – und was dabei auf dem Spiel steht.

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