Babyaffe Punch in Gefahr? – US-Tourist klettert im grellen Kostüm ins Affengehege Ein amerikanischer Tourist klettert verkleidet in Japan ins Gehege von Babymakake Punch – und löst damit Aufregung im Zoo aus. Laut Medienberichten geraten mehrere Affen in Panik, die Polizei greift ein. 19.05.2026

Ein amerikanischer Tourist klettert verkleidet in Japan ins Gehege von Babymakake Punch – und löst damit Aufregung im Zoo aus. Laut Medienberichten geraten mehrere Affen in Panik, die Polizei greift ein.

Babymakake Punch ist in Japan längst ein Internet-Star. Millionen Menschen kennen die Bilder des kleinen Affen aus dem Zoo in Ichikawa bei Tokio. Berühmt wurde Punch durch virale Fotos mit einem Stoff-Orang-Utan.

Tourist sorgt für Chaos

Jetzt sorgt Punch erneut für Schlagzeilen: Ein amerikanischer Tourist klettert verkleidet direkt ins Affengehege – die Tiere geraten in Panik, der Mann wird festgenommen.

Was dahintersteckt, erfährst du im Video oben.

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