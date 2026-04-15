Wenn Meeresriesen zum Problem werden – Venedig birgt toten Mondfisch – Wal «Timmy» könnte noch grössere Probleme bringen Ein toter Mondfisch in Venedig zeigt, wie aufwendig die Bergung grosser Meerestiere ist. An der Ostsee könnte schon bald ein noch grösserer Einsatz folgen: Für Wal «Timmy» haben die deutschen Behörden bereits einen Plan. 14.04.2026

Ein toter Mondfisch in Venedig zeigt, wie aufwendig die Bergung grosser Meerestiere ist. An der Ostsee könnte schon bald ein noch grösserer Einsatz folgen: Für Wal «Timmy» haben die deutschen Behörden bereits einen Plan.

In der Lagune von Venedig ist ein seltener Meeresgast zum tragischen Fall geworden: Ein mehrere Meter grosser Mondfisch, sonst in den Weiten des offenen Ozeans unterwegs, trieb tagelang an der Oberfläche und wurde zur Attraktion – bis er schliesslich tot geborgen werden musste.

Der aufwendige Einsatz der Feuerwehr macht deutlich, wie komplex der Umgang mit solchen Tieren ist.

Blick auf Wal «Timmy»

Während dieser Fall abgeschlossen ist, richtet sich der Blick auf die Ostsee:

Dort harrt Buckelwal «Timmy» seit Wochen in flachem Wasser aus – eine Situation, die für das Tier zunehmend kritisch wird. Eine zwischenzeitlich diskutierte, privat finanzierte Rettungsaktion scheiterte auch an rechtlichen Fragen.

Stattdessen bereiten sich die zuständigen Behörden bereits auf das wahrscheinlichste Szenario vor.

Die nächste Herausforderung

Denn sollte «Timmy» sterben, steht eine Bergung bevor, die alles bisherige übertreffen könnte – deutlich grösser und komplexer als beim Mondfisch in Venedig.

Welche Herausforderungen solche Einsätze mit sich bringen, zeigt unser Video.

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