Warum deine Eltern eine Rolle spielen, ob du Heuschnupfen hast oder nicht

Heuschnupfen: Die Pollenflugsaison beginnt heute früher, dauert länger und wird durch den Klimawandel intensiver. (Symbolbild) Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Heuschnupfen betrifft Millionen Menschen – doch was genau passiert im Körper? Warum leidet der eine unter tränenden Augen, die andere unter Jucken im Hals? Und warum scheint die Zahl der Betroffenen stetig zu wachsen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heuschnupfen gilt oft als harmlos, kann die Lebensqualität Betroffener aber deutlich beeinträchtigen.

Weltweit ist etwa jede fünfte Person betroffen, mit steigender Tendenz.

Ursache ist eine Fehlreaktion des Immunsystems auf eigentlich harmlose Stoffe.

Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung und Klimawandel verstärken das Problem. Mehr anzeigen

Ist Heuschnupfen harmlos?

Jein. Heuschnupfen (medizinischer Oberbegriff: allergische Rhinitis) gilt oft als lästig, aber harmlos. Ein bisschen Niesen, etwas Schnupfen, juckende Augen – mehr nicht. Für viele Betroffene bedeutet die Allergie allerdings eine spürbare Einschränkung im Alltag, und das über Wochen oder gar Monate.

Eine verstopfte Nase oder gereizte Schleimhäute können den Schlaf immer wieder unterbrechen. Am nächsten Tag fühlt man sich entsprechend weniger wach, weniger fokussiert, schneller erschöpft. Dazu kommen Beschwerden, die viele gar nicht sofort mit Heuschnupfen verbinden: Druck im Kopf, ein nachlassender Geruchssinn oder das Gefühl, «nicht ganz fit» zu sein.

Wenn Heuschnupfen unbehandelt bleibt, kann er die Lebensqualität ähnlich stark beeinträchtigen wie chronische Erkrankungen wie Asthma oder Migräne. A propos Asthma: Aus einer allergischen Rhinitis kann sich ein allergisches Asthma entwickeln. Fachleute sprechen vom sogenannten «Etagenwechsel», wenn sich die Entzündung der Atemwege auf die unteren Atemwege ausweitet.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Schätzungen zufolge leidet weltweit etwa jeder fünfte Mensch an Heuschnupfen oder einer ähnlichen Allergie der Atemwege. Insgesamt betrifft das rund 400 bis 500 Millionen Menschen.

Streng genommen beziehen sich diese Zahlen auf die allergische Rhinitis – also den Oberbegriff für Allergien gegen Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare oder Schimmel. Der klassische Heuschnupfen, also die Pollenallergie, ist dabei die bekannteste Form.

In manchen Regionen liegt die Häufigkeit deutlich höher. Besonders in Europa, Nordamerika und Teilen Ozeaniens zeigen Studien hohe Prävalenzen. Dort sind zwischen 10 und 30 Prozent der Erwachsenen und über 40 Prozent der Kinder betroffen. In anderen Regionen – in Teilen Afrikas oder Asiens – sind die Zahlen teilweise niedriger, wobei die Datenlage dort oft weniger umfassend ist.

Warum die Zahlen so stark variieren: Heuschnupfen ist schwer eindeutig zu messen. In der Forschung existieren über 150 verschiedene Definitionen. Mal zählen bereits typische Symptome wie Niesen und eine laufende Nase, mal braucht es eine ärztliche Diagnose oder einen positiven Allergietest.

Entsprechend schwanken die Ergebnisse – von wenigen Prozent bis hin zu über der Hälfte der Bevölkerung. Um trotzdem einen verlässlicheren Überblick zu bekommen, arbeiten Forschende oft mit einem sogenannten Medianwert – also dem «mittleren» Wert aus vielen Studien. Dieser liegt bei etwa 18 Prozent für allergischen Heuschnupfen.

In einem Punkt ist sich die Forschung einig: Die Zahl der Betroffenen ist in vielen Ländern über die letzten Jahrzehnte deutlich gestiegen. Woran das liegt, klären wir unter Frage 7.

Woher kommt Heuschnupfen?

Die kurze Antwort: vom Immunsystem. Die längere: Es handelt sich um eine Fehlreaktion.

Beim Heuschnupfen stuft der Körper eigentlich harmlose Stoffe wie Pollen fälschlicherweise als Bedrohung ein. Statt sie zu ignorieren, reagiert das Immunsystem wie bei einem Krankheitserreger und löst eine Abwehrreaktion aus.

Entscheidend ist ein zweistufiger Prozess. Beim ersten Kontakt bildet das Immunsystem spezielle Antikörper, die genau auf das jeweilige Allergen zugeschnitten sind. Diese Phase verläuft meist unbemerkt und wird als Sensibilisierung bezeichnet.

Erst bei erneutem Kontakt kommt es zur eigentlichen Reaktion: Das Allergen wird sofort erkannt, bestimmte Immunzellen werden aktiviert und setzen Botenstoffe wie Histamin frei. Diese lösen die typischen Symptome aus – Niesen, Juckreiz oder tränende Augen.

Wann diese Sensibilisierung stattfindet und warum sie bei manchen Menschen früher, bei anderen später einsetzt, ist individuell verschieden – mehr dazu in Frage 4.

Kann man jederzeit eine Pollenallergie entwickeln?

Ja. Heuschnupfen ist keine Frage des Alters.

Die entscheidende Grundlage ist die Sensibilisierung, die oft über Jahre hinweg unbemerkt abläuft (siehe Frage 3). Das Immunsystem «bereitet» sich gewissermassen vor, ohne dass zunächst Symptome auftreten.

Erst wenn diese Reaktion eine gewisse Schwelle erreicht, kommt es zu Beschwerden. Wann das passiert, hängt unter anderem davon ab, wie häufig und intensiv man Pollen ausgesetzt ist.

Eine stärkere Belastung kann die Entwicklung begünstigen – allerdings gibt es keinen einfachen Zusammenhang. Entscheidend ist auch, wann und unter welchen Bedingungen das Immunsystem mit dem Allergen in Kontakt kommt.

Das erklärt, warum manche Menschen erst im Erwachsenenalter oder sogar im höheren Alter erstmals Heuschnupfen entwickeln: Die eigentliche Grundlage dafür kann lange vorher gelegt worden sein.

Wer bekommt eine Pollenallergie?

Während die einen beschwerdefrei durch den Frühling kommen, kämpfen andere jedes Jahr mit denselben Symptomen. Zufall ist das nicht.

Am Anfang steht die genetische Veranlagung. Wer Eltern mit Allergien hat, trägt ein deutlich höheres Risiko. Ob Heuschnupfen tatsächlich ausbricht, hängt jedoch stark von Umweltfaktoren ab.

Auffällig ist etwa der Unterschied zwischen Stadt und Land. In urbanen Regionen sind Allergien häufiger. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Luftverschmutzung: Schadstoffe reizen die Atemwege und können Pollen so verändern, dass sie leichter in die Schleimhäute eindringen und stärkere Reaktionen auslösen.

Auch das Immunsystem selbst wird durch die Umwelt geprägt. Die sogenannte Diversitätshypothese geht davon aus, dass ein früher Kontakt mit vielen Mikroorganismen hilft, zwischen harmlos und gefährlich zu unterscheiden. Fehlt dieses «Training», reagiert das Immunsystem eher überschiessend. Beobachtungen zeigen etwa, dass Kinder mit viel Naturkontakt seltener Allergien entwickeln.

Warum hat Heuschnupfen so unterschiedliche Symptome?

Heuschnupfen ist nicht gleich Heuschnupfen. Während die einen ununterbrochen niesen, kämpfen andere mit juckenden Augen. Wieder andere fühlen sich einfach nur ausgelaugt.

Der Grund liegt in der individuellen Reaktion des Immunsystems. Entscheidend ist, wo im Körper die Entzündung besonders stark ausfällt. Bei vielen steht die Nase im Zentrum. Die Schleimhäute schwellen an, produzieren mehr Sekret und lösen Niesreiz aus. Bei anderen reagieren vor allem die Augen. Die Bindehaut ist dann besonders empfindlich gegenüber Pollen. Es kommt zu Juckreiz, Rötung und Tränenfluss.

Die Symptome gehen oft weiter, als man denkt. Wenn Sekret aus der Nase in den Rachen abfliesst, kann das Husten oder ein Druckgefühl im Hals verursachen. Gleichzeitig bleibt die Reaktion nicht auf einzelne Stellen beschränkt. Entzündungsprozesse können den ganzen Körper beeinflussen. Viele Betroffene berichten von Müdigkeit, Konzentrationsproblemen oder Kopfschmerzen.

Und damit nicht genug: Die Forschung deutet darauf hin, dass auch die Darm-Hirn-Immunsystem-Achse eine Rolle spielt. Das Darmmikrobiom beeinflusst, wie stark das Immunsystem reagiert. Erste Studien zeigen, dass bestimmte probiotische Bakterien die Symptome abschwächen können. Allerdings gilt: Die Datenlage ist noch uneinheitlich – und solche Ansätze ersetzen keine etablierte Therapie.

Haben wir bald alle Heuschnupfen?

Ganz so weit ist es zwar noch nicht, aber der Trend zeigt in diese Richtung.

Fachgesellschaften wie die World Allergy Organization gehen davon aus, dass bis 2050 bis zu 50 Prozent der Weltbevölkerung eine allergische Erkrankung entwickeln könnten. Heuschnupfen gehört zu den häufigsten Formen davon.

Ein zentraler Treiber ist der Klimawandel. Pflanzen beginnen früher zu blühen, die Pollensaison dauert länger, und sie wird intensiver. In Europa breiten sich neue, teils stark allergene Arten wie Ambrosia aus. Das erhöht die Belastung und die Wahrscheinlichkeit, eine Allergie zu entwickeln.

Hinzu kommt, wie unter Frage 4 erwähnt, die Luftverschmutzung. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickoxide können die Eigenschaften von Pollen verändern. Sie setzen unter Einfluss von Abgasen mehr allergene Proteine frei und dringen leichter in die Schleimhäute ein. Dadurch werden sie «aggressiver».

Auch der Lebensstil spielt eine Rolle. Urbanisierung, veränderte Ernährung und geringere mikrobielle Vielfalt werden als Faktoren diskutiert, die das Immunsystem anfälliger für Fehlreaktionen machen. Die Häufigkeit von Heuschnupfen hat in vielen Regionen der Welt über die letzten Jahrzehnte zugenommen, wenn auch mit starken regionalen Unterschieden.

Was hilft gegen Heuschnupfen?

Ganz verhindern lässt sich Heuschnupfen nicht. Aber man ist ihm auch nicht ausgeliefert.

Für viele beginnt die Behandlung mit Medikamenten, die die Symptome direkt lindern. Dazu gehören vor allem Antihistaminika und kortisonhaltige Nasensprays. Sie greifen in die Entzündungsreaktion ein und können Niesen, Juckreiz und eine verstopfte Nase deutlich reduzieren. Richtig angewendet gelten sie als wirksam und gut verträglich. Sie behandeln aber in erster Linie die Symptome, nicht die Ursache.

Dort setzt die spezifische Immuntherapie, die De- oder Hyposensibilisierung, an. Über einen längeren Zeitraum wird das Immunsystem gezielt an das Allergen gewöhnt. Ziel ist es, die Überreaktion dauerhaft abzuschwächen. Sie ist derzeit die einzige Behandlung, die den Krankheitsverlauf verändern kann.

Ein weiterer Ansatz ist, die Belastung im Alltag zu reduzieren. Schon einfache Massnahmen können helfen, weniger Pollen einzuatmen – etwa durch gezieltes Lüften zu pollenärmeren Zeiten oder durch Filter, zum Beispiel im Auto oder mit Luftreinigern in Innenräumen.

Weniger eindeutig ist die Lage bei Ernährung und Darmgesundheit. Zwar gibt es Hinweise, dass das Mikrobiom eine Rolle spielt und bestimmte Ernährungsweisen oder probiotische Präparate Symptome beeinflussen können. Die Studienlage ist jedoch uneinheitlich – solche Ansätze können unterstützen, ersetzen aber keine medizinische Therapie.