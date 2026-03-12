Das Öl aus Iran landet fast nur in China – Warum wir den Konflikt trotzdem an der Zapfsäule bezahlen Europa kauft wegen Sanktionen kaum iranisches Öl. Trotzdem steigen unsere Spritpreise. Der Konflikt scheint weit weg – doch der Ölmarkt kennt keine Grenzen. Warum wir das an der Zapfsäule spüren, erklärt das Video. 12.03.2026

Europa kauft wegen Sanktionen kaum iranisches Öl. Trotzdem steigen unsere Spritpreise. Der Konflikt scheint weit weg – doch der Ölmarkt kennt keine Grenzen. Warum wir das an der Zapfsäule spüren, erklärt das Video.

Der Konflikt rund um Iran sorgt derzeit für Nervosität an den Energiemärkten. Seit der Eskalation sind die Ölpreise auf dem Weltmarkt deutlich gestiegen. Die Nordsee-Referenzsorte Brent kletterte zeitweise um rund 25 bis 30 US-Dollar pro Barrel nach oben. Solche Bewegungen wirken sich schnell auch auf Europa aus – obwohl die EU wegen der Sanktionen kaum noch Öl direkt aus dem Iran bezieht.

Für Autofahrer in der Schweiz zeigt sich das oft schon wenige Tage später an der Zapfsäule.

Warum wir den Konflikt trotzdem an der Zapfsäule spüren

Warum ein Konflikt im Nahen Osten trotzdem unsere Spritpreise beeinflusst, wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich. Unser Video erklärt, wie der globale Ölmarkt funktioniert – und warum eine einzige Region der Welt plötzlich für die Preise an europäischen Tankstellen entscheidend werden kann.

Mehr Videos aus dem Ressort