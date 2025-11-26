Warum wir jetzt besonders anfällig für Viren sind

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Corona oder Grippe? Warum wir jetzt besonders anfällig für Viren sind

SDA

26.11.2025 - 07:18

Eine Erkältung, die Grippe oder doch Corona? An was genau man erkrankt ist, weiss man oft nicht. (Symbolbild)
Eine Erkältung, die Grippe oder doch Corona? An was genau man erkrankt ist, weiss man oft nicht. (Symbolbild)
Bild: Keystone/dpa/Christina Sabrowsky

Husten, Halsschmerzen, laufende Nasen: Mit den tiefen Temperaturen sind auch Erkältungen und die Grippe auf dem Vormarsch. Aber warum eigentlich? Und wie erkennt man, ob man erkältet ist, eine Grippe oder Corona hat? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Keystone-SDA

26.11.2025, 07:18

26.11.2025, 07:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Symptome einer Grippe und einer Erkältung sind ähnlich. Sie werden jedoch von unterschiedlichen Viren verursacht.
  • Und wie erkennt man, ob man erkältet ist, eine Grippe oder Corona hat?
  • Im Folgenden findest du die wichtigsten Fragen und Antworten.
Mehr anzeigen

Unterschied zwischen Grippe und Erkältung?

Die Symptome einer Grippe und einer Erkältung sind ähnlich. Sie werden jedoch von unterschiedlichen Viren verursacht. Die Grippe wird von Influenzaviren ausgelöst. Erkältungen oder grippale Infekte, wie sie in der Fachsprache heissen, werden hingegen durch eine Vielzahl von Viren ausgelöst. Als Hauptauslöser für Erkältungen gilt das Rhinovirus.

Die Grippe ist dabei gefährlicher als eine Erkältung. Im Gegensatz zu anderen viralen Erkältungskrankheiten kann sie zu zahlreichen Komplikationen führen, insbesondere bei chronisch Kranken, Schwangeren und älteren Menschen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Webseite erklärt. In der Schweiz sterben demnach jedes Jahr mehrere Hundert Menschen an der Grippe.

Wenn Pillen im Hals stecken bleiben. Diese zwei Tricks lassen jede Tablette leichter flutschen

Wenn Pillen im Hals stecken bleibenDiese zwei Tricks lassen jede Tablette leichter flutschen

Gegen eine Erkältung wird man hingegen nicht immun. Kleinkinder sind im Durchschnitt je nach Quelle zwischen drei und dreizehn Mal im Jahr erkältet. Auch Erwachsene trifft es immerhin noch zwei- bis dreimal pro Jahr. An der Grippe erkranken durchschnittliche Erwachsene hingegen nicht jedes Jahr.

Und was ist mit Corona?

Von Corona spricht man bei einer Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2. Die Coronavirus-Last im Abwasser nimmt laut BAG-Angaben seit einem Höhepunkt im September wieder in den meisten Regionen ab. Zurzeit wird im Abwasser hauptsächlich die Variante XFG nachgewiesen, die den Spitznamen «Frankenstein» trägt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt die Gesundheitsrisiken dieser Variante in einem Bericht vom Juni als tief ein.

Wie erkenne ich, was ich habe?

Die Unterschiede zu erkennen, ist schwierig. Es gibt keine eindeutigen Symptome, bei denen man sicher sagen kann, ob es das eine oder das andere ist. Typischerweise fühlen sich bei der echten Grippe Betroffene meist von einem Moment auf den anderen krank. Dazu gehört in der Regel auch plötzlich auftretendes hohes Fieber. Bei Corona hingegen tritt häufiger ein Geschmacks- und Geruchsverlust auf. Im Gegensatz dazu nehmen Erkältungssymptome langsam zu.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sind Muskel- und Gelenkschmerzen am ganzen Körper, die nur Patientinnen und Patienten mit Grippe betreffen. Auch Kopfschmerzen sind typisch bei Grippepatienten. Erkältete Personen leiden hingegen in der Regel unter milder ausgeprägten Symptomen. Muskelschmerzen treten bei Erkältungen nur selten auf. Während bei einer Erkältung Husten eher zum Ende des Krankheitsverlaufs auftritt, kämpfen Menschen mit einer Grippe zudem schon zu Beginn der Erkrankung mit einem trockenen Reizhusten.

Warum kommt es jeweils im Winter zu Grippe- und Erkältungswellen?

Sowohl Erkältungen als auch die Grippe werden durch Virusinfektionen ausgelöst und nicht durch Kälte. Das haben Forschende der «Common Cold Unit» des Harvard-Spitals in Salisbury (GB) bereits in den 1950er-Jahren bewiesen. In verschiedenen Experimenten infizierten sie damals gezielt Freiwillige mit Erkältungsviren. Einige der Studienteilnehmer wurden Zugluft ausgesetzt oder mussten nasse Socken tragen. Es zeigte sich, dass nur diejenigen, die tatsächlich mit dem Virus infiziert wurden, Erkältungssymptome entwickelten – nicht aber die, die lediglich der Kälte ausgesetzt waren.

Die Kälte trägt indirekt dazu bei, dass wir anfälliger für Krankheiten werden. Erstens halten sich Menschen im Winter häufiger in geschlossenen Räumen auf, wo Krankheitserreger leichter übertragen werden können.

Zweitens ist kalte Luft trocken. Dadurch wird die Schutzschicht von Viren aus Lipiden härter und die Viren damit robuster. Ausserdem trocknet die Winterluft auch die Schleimhäute in Nase und Rachen aus. Ohne schützende Schleimschicht können Viren leichter die Zellen befallen.

Beginn der Grippewelle steht bevor

Der Beginn der Grippewelle steht bevor. In der Schweiz ist die Zahl der Arztbesuche wegen grippeähnlicher Erkrankungen in der vorvergangenen Woche stark angestiegen, wie aus den Zahlen des Bundesamt für Gesundheit (BAG) vom 19. November 2025 hervorgeht.

Rund 5500 Personen suchten aufgrund plötzlich auftretendem hohem Fieber, Husten oder Halsschmerzen einen Arzt auf – fast 90 Prozent mehr als in der Vorwoche. Auch die Zahl der laborbestätigten Grippefälle ist um etwa 30 Prozent gestiegen. Mit 137 Fällen liegt sie jedoch nach wie vor auf einem relativ niedrigen Niveau, wie das BAG in seiner Situationsbeurteilung betont. Im Abwassermonitoring zeigt sich laut BAG in mehreren Regionen ebenfalls ein Anstieg der Grippeviren. «Insgesamt legen die epidemiologischen Indikatoren nahe, dass der Beginn der Grippewelle bevorsteht», so die Einschätzung des BAG

Mehr Videos zum Thema

Wenn die Tablette wieder mal querliegt … – Diese zwei Tricks lassen jede Pille leichter flutschen

Wenn die Tablette wieder mal querliegt … – Diese zwei Tricks lassen jede Pille leichter flutschen

Winterzeit, Grippezeit – und Tabletten, die partout nicht runter wollen. Dabei gibts zwei simple Moves, die das Schlucken massiv erleichtern. Im Video zeigen wir dir, mit welchen Tricks es besser flutscht.

19.11.2025

Mehr zum Thema

Neue Studie zu Virusfolgen. Grippe und Corona vervielfachen Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall

Neue Studie zu VirusfolgenGrippe und Corona vervielfachen Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall

5 Erkältungsmythen im Check. Mit nassen Haaren draussen wirst du krank – stimmt das?

5 Erkältungsmythen im CheckMit nassen Haaren draussen wirst du krank – stimmt das?

Krankheitswelle schwappt durchs Land. Corona auf dem Vormarsch – aber auch ein anderes Virus ist plötzlich überall

Krankheitswelle schwappt durchs LandCorona auf dem Vormarsch – aber auch ein anderes Virus ist plötzlich überall

Meistgelesen

Trumps Probleme in 7 Zahlen – und wie seine Partei jetzt zittert
«Fatale Fehler» – Freispruch im Prozess um Tod von Hanna
Warum wir jetzt besonders anfällig für Viren sind
Belinda Bencic: «Ein zweites Comeback wird es nicht geben»
Zu russlandfreundlich? Trump stellt sich hinter Witkoff +++ Keine Frist für Friedensplan