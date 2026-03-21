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Unheimlicher Fund in Frankreich Warum wurden diese 13 Menschen sitzend bestattet?

Christian Thumshirn

21.3.2026

Unheimlicher Fund in Frankreich – Warum wurden diese 13 Menschen sitzend bestattet?

Unheimlicher Fund in Frankreich – Warum wurden diese 13 Menschen sitzend bestattet?

Mitten in Dijon legen Archäologen einen ungewöhnlichen Fund frei: 13 Tote aus der Eisenzeit – alle in aufrechter Sitzhaltung in kreisrunden Gruben bestattet. Eine extrem seltene Bestattungsform, die selbst Experten vor Rätsel stellt.

18.03.2026

Mitten in Dijon legen Archäologen einen ungewöhnlichen Fund frei: 13 Tote aus der Eisenzeit – alle in aufrechter Sitzhaltung in kreisrunden Gruben bestattet. Eine extrem seltene Bestattungsform, die selbst Experten vor Rätsel stellt.

Christian Thumshirn

21.03.2026, 20:45

In Dijon im Osten Frankreichs machen Archäologen eine Entdeckung, die selbst erfahrene Forschende innehalten lässt. Was zunächst wie eine gewöhnliche Grabung wirkt, entpuppt sich schnell als aussergewöhnlicher Fund – und als archäologisches Rätsel, das weit in die Eisenzeit zurückreicht.

Seltene Funde aus der Eisenzeit

Die Gräber stammen aus der Latène-Zeit, also der europäischen Eisenzeit zwischen etwa 450 und 25 vor Christus. Solche Funde sind selten – in Frankreich gibt es nur wenige vergleichbare Beispiele, auch in der Schweiz sind nur einzelne bekannt.

Ungewöhnlicher Kontrast

Am selben Ort wurden auch Kindergräber entdeckt – allerdings in klassischer, liegender Position. Warum also diese auffällige Abweichung? Wurden die Männer bewusst anders bestattet? – Mehr dazu im Video.

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10.03.2026

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