Unheimlicher Fund in Frankreich – Warum wurden diese 13 Menschen sitzend bestattet? Mitten in Dijon legen Archäologen einen ungewöhnlichen Fund frei: 13 Tote aus der Eisenzeit – alle in aufrechter Sitzhaltung in kreisrunden Gruben bestattet. Eine extrem seltene Bestattungsform, die selbst Experten vor Rätsel stellt. 18.03.2026

Mitten in Dijon legen Archäologen einen ungewöhnlichen Fund frei: 13 Tote aus der Eisenzeit – alle in aufrechter Sitzhaltung in kreisrunden Gruben bestattet. Eine extrem seltene Bestattungsform, die selbst Experten vor Rätsel stellt.

In Dijon im Osten Frankreichs machen Archäologen eine Entdeckung, die selbst erfahrene Forschende innehalten lässt. Was zunächst wie eine gewöhnliche Grabung wirkt, entpuppt sich schnell als aussergewöhnlicher Fund – und als archäologisches Rätsel, das weit in die Eisenzeit zurückreicht.

Seltene Funde aus der Eisenzeit

Die Gräber stammen aus der Latène-Zeit, also der europäischen Eisenzeit zwischen etwa 450 und 25 vor Christus. Solche Funde sind selten – in Frankreich gibt es nur wenige vergleichbare Beispiele, auch in der Schweiz sind nur einzelne bekannt.

Ungewöhnlicher Kontrast

Am selben Ort wurden auch Kindergräber entdeckt – allerdings in klassischer, liegender Position. Warum also diese auffällige Abweichung? Wurden die Männer bewusst anders bestattet? – Mehr dazu im Video.

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