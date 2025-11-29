Studie bestätigt: Für einen Rauchstopp ist es nie zu spät. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Wer das Rauchen aufgibt, bremst seinen geistigen Abbau im Alter so deutlich, wie das Gehirn sonst in bis zu drei Jahren altert. Eine neue Studie liefert älteren Raucherinnen und Rauchern damit ein starkes Argument: Für den Rauchstopp ist es nie zu spät.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Studie des University College London untersuchte 9436 Personen aus 12 Ländern über einen Zeitraum von 18 Jahren.

Wer zwischen 40 und 89 Jahren mit dem Rauchen aufhörte, verlor langsamer Gedächtnis- und Sprachfähigkeiten als vergleichbare weiterrauchende Personen.

Der Vorteil entspricht grob bis zu drei Jahren weniger Hirnalterung, unabhängig vom Alter beim Rauchstopp.

Lungen- und Herzspezialisten bestätigen, dass sich zahlreiche Rauchschäden mit der Zeit zurückbilden.

Nicht alles regeneriert sich, aber Fachleute betonen, dass jeder Rauchstopp einen messbaren Gesundheitsgewinn bringt. Mehr anzeigen

Eine neue Studie des University College of London belegt, dass sich der geistige Abbau nach einem Rauchstopp merklich verlangsamt, selbst nach jahrzehntelangem Konsum. Das Team um die Epidemiologin Mikaela Bloomberg hat drei grosse Altersstudien aus Europa und den USA zusammengelegt, darunter auch Daten aus der Schweiz. Insgesamt wurden über 18 Jahre hinweg die geistige Leistungsfähigkeit von 9436 Raucherinnen und Rauchern zwischen 40 und 89 Jahren verfolgt.

Wer während dieser Zeit mit dem Rauchen aufhörte, wurde mit einer Person gleichen Alters, gleichen Bildungsniveaus, ähnlicher Gesundheit und mit ähnlichen Testergebnissen verglichen, die weiterrauchte. So wollten die Forschenden möglichst fair herausfinden, ob der Rauchstopp selbst einen Unterschied macht.

Gemessen wurde vor allem das Erinnern von Wörterlisten und «verbale Flüssigkeit», etwa wie schnell jemand Tiernamen aufzählen kann. Beide Fähigkeiten nehmen mit dem Alter natürlicherweise ab. Die Forschungsfrage war, ob sich dieser Abbau nach einem Rauchstopp verlangsamt.

Bis zu drei Jahre kognitiver Vorsprung

Das Resultat: Vor dem Rauchstopp verliefen die kognitiven Kurven der beiden Gruppen fast identisch. Erst danach trennten sie sich. Ex-Rauchende büssten deutlich langsamer an Gedächtnis und Sprachtempo ein als Menschen, die weiter zur Zigarette griffen.

Der Unterschied summiert sich. Über sechs Jahre betrachtet entspricht er einem Vorsprung, der etwa drei Jahren Hirnalterung gleichkommt. Das heisst vereinfacht, wer mit 70 aufhört, kann mit 76 geistig so fit sein wie jemand, der kognitiv erst 73 ist. Gleichaltrige, die weiterrauchen verlieren diesen Vorteil.

Bemerkenswert ist, dass dieser Effekt in allen Altersgruppen gleich sichtbar war. Ob jemand mit 45, 65 oder 80 aufhörte, spielte kaum eine Rolle. Die Forschenden sprechen deshalb von einer eindeutigen Botschaft: Ein Rauchstopp lohnt sich immer.

Wie sich das Gehirn nach dem Aufhören erholt

Physiologisch ist das plausibel. Tabakrauch schürt Entzündungen im Körper, schädigt die Innenwände der Gefässe und erhöht so das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und schleichende Durchblutungsstörungen im Hirn. Diese Prozesse setzen das Gehirn unter Dauerstress und beschleunigen die Alterung.

Nach einem Rauchstopp gehen diese Prozesse teilweise zurück. Die Gefässe werden wieder elastischer, das Blut gerinnt weniger leicht, Entzündungsmarker sinken. Fachleute verweisen darauf, dass sich Herz-Kreislauf-Risiken bei Ex-Rauchenden nach einigen Jahren messbar verringern. Genau diese Verbesserungen dürften auch die langsamere kognitive Verschlechterung erklären.

Die neuen Daten, publiziert im renommierten Wissenschaftsmagazin «The Lancet Healthy Longevity», passen zu diesem Bild. Die Unterschiede in Gedächtnis- und Sprachtests treten nicht sofort nach dem Rauchstopp auf, sondern wachsen über Jahre.

«Mit dem Rauchen aufzuhören lohnt sich immer»

Der deutsche Lungenspezialist und Pneumologe Carl-Peter Criée betont gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass schon wenige Wochen nach dem Aufhören spürbare Verbesserungen einsetzen. In den ersten Wochen nach dem Rauchstopp kann das Husten zwar sogar schlimmer werden, weil sich die Flimmerhärchen in den Bronchien erholen und den angesammelten «Dreck» nach oben befördern.

Viele Betroffene sind aber längerfristig weniger kurzatmig, die Schleimproduktion nimmt ab, und das Abhusten am Morgen verschwindet allmählich. Ganz auf null lasse sich das Risiko zwar nicht mehr drücken, aber praktisch alle Organsysteme profitieren.

Das Herzinfarktrisiko nähert sich erst nach fünf bis zehn rauchfreien Jahren jenem von Nie-Rauchenden an, das Lungenkrebsrisiko sinkt über ein bis anderthalb Jahrzehnte. Die Erholung ist langsam, aber stetig.

Wo die Zeit nicht alle Wunden heilt

Nicht alle Schäden lassen sich rückgängig machen. Sind Lungenbläschen einmal zerstört, wie bei einem Lungenemphysem, regeneriert sich das Gewebe nicht mehr. Auch bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) kommt das verlorene Lungengewebe nicht mehr zurück.

Ähnliches gilt für andere Organe: Eine Fettleber kann sich im Frühstadium unter Bewegung und Gewichtsverlust zurückbilden. Wird sie aber über Jahre belastet, entstehen Narben, erst eine Fibrose, dann eine Zirrhose. Die ist nicht mehr rückgängig zu machen. In Herz und Hirn bleiben verschlossene Gefässe verschlossen.

Die neue «Lancet»-Analyse ändert daran nichts. Sie zeigt aber, dass selbst auf einem bereits geschädigten Fundament noch etwas zu gewinnen ist. Die kognitiven Kurven laufen nach einem Rauchstopp flacher. Ein Rauchstopp bleibt somit der stärkste Hebel, um gesundheitliche Risiken zu senken.

Schaden lässt sich bremsen, nicht ausradieren

Allerdings ist ein Rauchstopp nur ein Baustein von vielen. Der Kardiologe Ulrich Laufs vom Universitätsklinikum Leipzig betont gegenüber dem «Tages Anzeiger», dass sich auch Gefässplaques in den Arterien stabilisieren können, wenn Blutdruck und Blutfette gut eingestellt sind und die Leute in Bewegung kommen. Dadurch sinkt die Gefahr eines plötzlichen Plaquerisses, der einen Infarkt auslösen kann.

Bei Diabetes gilt Ähnliches. Ein über Jahre erhöhter Blutzucker hinterlässt Spuren an den Gefässen, selbst wenn die Werte später wieder normal werden. Solche Prozesse verlaufen schleichend und machen sich erst spät bemerkbar.

Die Lehre: Intensität und Dauer eines ungesunden Verhaltens zählen. Vier Packungen am Tag über zehn Jahre schaden mehr als acht Zigaretten über fünfzig Jahre, auch wenn die Gesamtmenge an Nikotin ähnlich ist. Trotzdem gilt: Besser spät aufhören als weiterrauchen. Jeder Stopp bringt gesundheitliche Vorteile mit sich.

Was Menschen wirklich zum Aufhören bringt

Aber: Wie überzeugt man Raucherinnen und Raucher, die seit Jahrzehnten zur Zigarette greifen? Ärztinnen und Ärzte wissen, dass abstrakte Risiken oft wenig bewirken, dass greifbare Beispiele wirkungsvoller sind. Manche reagieren auf den Gedanken an Atemnot, andere auf die Aussicht, im Alter geistig möglichst klar zu bleiben.

Kardiologe Laufs versucht es gern über Alltag und Biografie: Wen die Aussicht auf Demenz mit 80 kalt lässt, den schrecken vielleicht Erektionsstörungen oder sichtbare Hautschäden ab. Andere reagieren darauf, wenn sie die Sauerstoffschläuche von COPD-Patienten im Wartezimmer sehen.

Die neue Studie liefert nun ein weiteres Argument. Wer mit rauchen aufhört, schützt auch das Denkvermögen. In einer Gesellschaft, in der alle immer älter werden, könnte das für manchen das entscheidende Argument sein.

