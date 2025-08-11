Zwergspitz mit Löwenherz – Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet In Vancouver sorgt ein Video für Aufsehen: Ein kleiner Zwergspitz vertreibt einen Bären, der in das Haus seiner Besitzerin eingebrochen war. Die beeindruckende Heldentat zeigt, wie viel Mut in dem Kleinen steckt. 11.08.2025

Ein winziger Zwergspitz vertreibt in Vancouver einen schwarzen Bären, der in das Haus seiner Besitzerin eingebrochen war und sich am Hundefutter bediente.

Trotz seiner geringen Grösse verteidigt Scout sein Zuhause mit lautem Gebell.

Die denkwürdige Begegnung zwischen Scout und dem Bär wurde von der Besitzerin des Zwergspitz gefilmt und sorgt nun für Aufsehen. Mehr anzeigen

In einem skurrilen Vorfall in West Vancouver in Kanada sorgt ein winziger Zwergspitz namens Scout für grosses Aufsehen.

Ein Video zeigt, wie ein neugieriger schwarzer Bär in das Haus seiner Besitzerin eindringt, neugierig den Fernseher inspiziert und sich sogar am Frühstück des kleinen Hundes bedient.

Mutiger Vierbeiner verteidigt sein Zuhause

Doch Scout lässt sich von dem riesigen Eindringling nicht einschüchtern.

Mit mutigem Gebell und unerschrockenem Einsatz vertreibt der kleine Hund den Bären aus dem Haus – eine heldenhafte Aktion, die zu beweisen scheint: Grösse nicht alles.