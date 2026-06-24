Le deuxième tour des qualifications de Wimbledon a repris mercredi vers 13h30 locales (14h30 heure française) après une interruption d'un peu plus d'une heure causée par une panne de l'arbitrage électronique.

Alors que le mercure avait déjà dépassé les 30°C à Roehampton, la banlieue du sud-ouest de Londres où se déroulent les qualifications, seize matches avaient été suspendus vers 12h15 locales (13h15 française, 11h15 GMT).

Au bout de quelques minutes d'incertitude et d'échanges avec les arbitres de chaise, les joueurs avaient été renvoyés aux vestiaires. D'abord annoncée pour 12h45, la reprise des matches a été décalée à 13h00, puis 13h15, et enfin vers 13h25.

Depuis 2025, Wimbledon a remplacé les juges de ligne par un système d'arbitrage automatisé, emboîtant le pas à l'Open d'Australie et l'US Open. Parmi les quatre tournois du Grand Chelem, seul Roland-Garros continue à employer des juges de ligne, les organisateurs du tournoi soutenant que l'arbitrage électronique est moins fiable sur terre battue que sur gazon ou sur dur.

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