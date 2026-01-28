Schutz und Rettung Zürich hat an der diesjährigen Street Parade 906 Behandlungen durchgeführt. Die meisten wegen Schnitt- und Schürfwunden oder Alkoholkonsum. Die Stadtpolizei Zürich nahm weiter 30 Personen fest.

Die Stadtpolizei hat 30 Personen an der diesjährigen Street Parade verhaftet.

Die Festnahmen erfolgten unter anderem wegen Diebstählen, Betäubungsmittelhandels, Körperverletzung, sowie Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Wie in der Vergangenheit hätten sich am Abend und in der Nacht die Meldungen über Auseinandersetzungen, Tätlichkeiten und Körperverletzungen gehäuft. Bisher liegen laut Medienmitteilung keine Meldungen über Personen mit schweren Verletzungen vor.

Die Stadtpolizei habe ausserdem etwas über 50 Gramm Amphetamin, über 40 Gramm Ketamin, rund 20 Gramm Kokain und über hundert Ecstasy-Pillen sichergestellt.

An der 33. Street Parade haben am Samstag rund 900'000 Technofans um das Zürcher Seebecken getanzt. Die Hitze drückte der diesjährigen Ausgabe ihren Stempel auf.