Zwanzig Bücher haben es auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Schweizerisches Literaturschaffen vertritt der Berner Autor Giuliano Musio mit seinem Roman «Aus anderem Holz», der am 2. September erscheint.

«Aus anderem Holz» ist der dritte Roman von Giuliano Musio, nach «Wirbellos» (2019) und «Scheinwerfen» (2015). Darüber hinaus hat Musio im Auftrag des Berner Kammerorchesters eine neue Textfassung zum Trauerspiel «Egmont» in der Vertonung von Ludwig van Beethoven geschrieben und eine Kolumnensammlung veröffentlicht. Für seine schriftstellerischen Arbeiten wurde er 2020 mit dem Literaturpreis des Kantons Bern und mit dem Kurt-Marti-Preis ausgezeichnet. Geboren wurde er 1977 im bernischen Burgdorf.

Neben Musio haben es beispielsweise Helene Bukowski, Ingo Schulze oder Heinz Strunk aus Deutschland in die Vorauswahl geschafft, aus Österreich etwa Elias Hirschl.

Für den Deutschen Buchpreis haben in diesem Jahr insgesamt 106 deutschsprachige Verlage 180 Romane eingereicht. Von den zwanzig Werken, die nun auf der Longlist stehen, stammt die überwiegende Mehrheit von Autorinnen und Autoren aus Deutschland, neben weiteren aus Österreich. 17 der Schreibenden sind zum ersten Mal für die Auszeichnung nominiert, und es finden sich auf der Liste sechs Romandebüts. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag mit.

Preisverleihung vor Frankfurter Buchmesse

Der Deutsche Buchpreis ist mit insgesamt 37'500 Euro dotiert, wobei die Gewinnerin oder der Gewinner 25'000 Euro bekommt und die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten der Shortlist jeweils 2500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung in die Schweiz, an Dorothee Elmiger für ihren Roman «Die Holländerinnen».

Im mehrstufigen Verfahren gibt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am 8. September die Shortlist bekannt, die dann noch sechs Titel umfassen wird. Der Deutsche Buchpreis wird traditionell zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben, in diesem Jahr am 5. Oktober.

Für den Schweizer Buchpreis ist das Verfahren kürzer. Am 10. September werden die fünf Nominierten bekannt gegeben; die Preisverleihung ist dann am 15. November im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel. Der Hauptpreis ist mit 30'000 Franken dotiert, die weiteren Nominierten erhalten je 3000 Franken. Im Übrigen hat Dorothee Elmiger neben dem Deutschen im letzten Jahr auch den Schweizer Buchpreis bekommen.