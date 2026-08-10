Kurze Hosen, Sandalen oder Flipflops statt Anzug mit Krawatte: Mit den sommerlichen Temperaturen beginnt in vielen Büros auch die Debatte über den richtigen Dresscode. Eine Expertin erklärt, was bei Hitze im Büro in der Schweiz als angemessen gilt – und wo die Grenzen liegen.

Kurze Röcke und offene Schuhe im Büro? Eine Expertin klärt auf, wo bei Sommmerlooks die Grenzen sind.

Was im Büro noch geht – und was nicht

Was im Büro noch geht – und was nicht «Businesslook trotz Hitze? Es braucht gesunden Menschenverstand»

Darum geht’s Schweizer Unternehmen lockern Dresscodes bei Hitze meist nicht offiziell, gehen aber pragmatisch vor. Kleidung darf oft angepasst werden, wenn sie zur Tätigkeit und zum Kundenkontakt passt.

Im Mittelpunkt steht der Ausgleich zwischen Komfort und Professionalität. Branche, Unternehmenskultur und Funktion bestimmen, ob Shorts oder Sandalen akzeptiert werden.

Eine Entwicklung hin zu einer offiziellen Empfehlung für Shorts wie in Japan gilt in der Schweiz als eher unwahrscheinlich. Unternehmen setzen stattdessen auf individuelle Lösungen und gesunden Menschenverstand. Zusammenfassung erstellt mit

Kurze Hosen, Sandalen oder Flipflops: Kaum wird es heiss, entbrennt auch in Schweizer Büros die Diskussion über den richtigen Dresscode.

Mit immer heisser werdenden Sommern stellt sich die Frage, ob die klassischen Kleidervorschriften noch zeitgemäss sind. Zusätzlichen Zündstoff liefert Japan: Tokio empfiehlt Angestellten wegen Temperaturen von bis zu 38 Grad neu sogar Shorts im Büro.

Was gilt hierzulande? blue News fragt bei bei Lydia Leipzig nach: Sie ist die Kommunikationsverantwortliche des Freiburger Arbeitgeberverbands.

Beobachten Sie, dass Schweizer Unternehmen ihre Kleidervorschriften aufgrund der immer häufiger auftretenden Hitzewellen lockern?

Lydia Leipzig: Wir beobachten eher einen pragmatischen Umgang als eine tatsächliche, flächendeckende Lockerung der Kleidervorschriften. Bei besonders hohen Temperaturen lassen viele Unternehmen gesunden Menschenverstand walten und ermöglichen eine gewisse Anpassung der Kleidung – sofern dies mit ihrer Tätigkeit sowie den Kontakten zu Kundinnen und Kunden oder Geschäftspartnern vereinbar ist. Je nach Branche fällt diese Praxis allerdings sehr unterschiedlich aus.

Welche Kleidervorschriften sorgen im Sommer am häufigsten für Diskussionen?

Die Diskussionen drehen sich in der Regel um das richtige Gleichgewicht zwischen Komfort und Professionalität. Dabei geht es weniger darum, neue Regeln festzulegen, als vielmehr darum, zu bestimmen, welche Anpassungen mit dem Erscheinungsbild des Unternehmens und den Anforderungen der jeweiligen Funktion vereinbar sind.

Sind Shorts oder Sandalen heute in mehr Unternehmen akzeptiert als noch vor einigen Jahren?

Das lässt sich nur schwer verallgemeinern. Einige Unternehmen verfolgen möglicherweise tatsächlich einen lockereren Ansatz, insbesondere in Arbeitsbereichen ohne direkten Kundenkontakt. Entscheidend sind jedoch vor allem die Unternehmenskultur, die Branche und die ausgeübte Funktion.

In welchen Branchen gelten klassische Kleidervorschriften weiterhin besonders streng?

In Branchen, in denen Repräsentation, Kundenkontakt, Beratung oder bestimmte Führungsfunktionen eine wichtige Rolle spielen, gelten in der Regel höhere Anforderungen an die Kleidung. Aber auch hier können die Gepflogenheiten von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein.

Ist der traditionelle Business-Dresscode angesichts steigender Temperaturen noch zeitgemäss?

Professionalität beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Kleiderordnung. Entscheidend ist vielmehr ein Erscheinungsbild, das dem Arbeitsumfeld und den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern angemessen ist. In diesem Sinne lassen sich Professionalität, Komfort und gesunder Menschenverstand durchaus miteinander vereinbaren – auch bei grosser Hitze.

Erwarten jüngere Mitarbeitende heute mehr Flexibilität bei der Kleiderwahl?

Die Erwartungen entwickeln sich mit den jüngeren Generationen wahrscheinlich weiter – insbesondere was die Flexibilität am Arbeitsplatz generell betrifft. Gleichzeitig beobachten wir jedoch, dass auch junge Mitarbeitende verstehen, wie wichtig es ist, ihre Kleidung dem jeweiligen beruflichen Umfeld anzupassen. Es geht daher eher um ein ausgewogenes Verhältnis als um eine grundsätzliche Infragestellung der bestehenden Dresscodes.

Könnte sich eine ähnliche Entwicklung wie in Japan auch in der Schweiz durchsetzen?

Der kulturelle, gesellschaftliche und berufliche Kontext ist sehr unterschiedlich, weshalb Vergleiche nur bedingt möglich sind. In der Schweiz beobachten wir eher einen pragmatischen Ansatz, bei dem jedes Unternehmen seine Praxis entsprechend seiner Tätigkeit, seiner Kundschaft und seiner Unternehmenskultur selbst anpasst. Anstelle einer einheitlichen Entwicklung oder allgemeiner Empfehlungen gehen wir davon aus, dass Lösungen auch künftig von Fall zu Fall gefunden werden – mit dem Ziel, den Komfort der Mitarbeitenden und die beruflichen Anforderungen miteinander zu vereinbaren.

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