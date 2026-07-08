Der Vorstand des Textilmuseums St. Gallen hat Christine Müller Horn zur neuen Direktorin des Museums ernannt. Müller Horn war zuletzt in Kempten D tätig.

Der Ernennung sei ein intensiver Suchprozess im gesamten deutschsprachigen Raum vorangegangen, schreibt der Vorstand des Vereins Textilmuseum St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung. Die neue Direktorin für die Gesamtleitung des Museums werde am 1. Oktober am Textilmuseum St. Gallen starten und ab dem 1. November 2026 als Direktorin amten.

Neue Direktorin überzeugte mit «reicher Erfahrung»

«Wir sind sehr erfreut, mit Christine Müller Horn eine ausgewiesene Museumsexpertin gewonnen zu haben», lässt sich Carmen Fleisch-Otten, Präsidentin des Vereins Textilmuseum St. Gallen, in der Mitteilung zitieren. Die Schweizerin habe den Vorstand mit ihrer reichen Erfahrung überzeugt. Für die kommenden Herausforderungen im Rahmen der Neugestaltung des Textilmuseums sei sie mit ihrer Erfahrung und ihren ausgewiesenen Führungskompetenzen genau die richtige Person.

Als Meilensteine von Müller Horns Tätigkeit in Kempten im deutschen Allgäu nennt die Mitteilung unter anderem die Neukonzeptionierung des preisgekrönten Kempten-Museums oder die Erstbespielung der Allgäuhalle/Halle II, dem Ort des ehemaligen KZ-Aussenlagers, mit einer Sonderausstellung. Müller Horn hinterlasse «nach ihrem Wirken eine moderne und eindrucksvolle Museumslandschaft» wird Christian Schoch, Oberbürgermeister der Stadt Kempten, zitiert.

Müller Horn freut sich auf anspruchsvolles Projekt

Die zukünftige Museumsdirektorin freut sich laut Mitteilung darüber, das Textilmuseum St.Gallen umzugestalten und in die Zukunft zu führen: «Es ist ein anspruchsvolles Projekt, auf das ich mich sehr freue!»

Christine Müller Horn, geboren 1976, studierte Volkskunde und Kunstgeschichte an der Universität Zürich und promovierte über «Bilder der Schweiz an den Weltausstellungen» an der ETH Zürich. Von 2005 bis 2012 war sie Museumsbeauftragte in Immenstadt D, seit 2014 Museumsleiterin der Stadt Kempten und Co-Kulturamtsleiterin seit 2023.