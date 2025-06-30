Du gehst in deinem Lieblingsshirt, das natürlich schwarz ist, raus in die Sonne. Und sofort bereust du es: Warum ist es eigentlich noch heisser, wenn du schwarz trägst?

Warum schwitzen wir Menschen in schwarzen Kleidern meistens noch stärker als in weissen?

Heiss, heisser, am heissesten Darum schwitzt du in einem schwarzen T-Shirt stärker als normal

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Warum schwitzen wir Menschen in schwarzen Kleidern oft noch viel stärker als in weissen?

Die schnelle Antwort hast du möglicherweise schon einmal gehört: Schwarze Farbe absorbiert Licht, deswegen wärmt sie sich auf.

Das ist im Prinzip richtig, erklärt aber noch nicht alles. Zusammenfassung erstellt mit

Wer früher im Sommer in einem schwarzen Auto nach Italien in die Ferien gefahren ist, weiss es: Spass ist etwas anderes.

Denn in dem schwarzen Wagen (ohne Klimaanlage, wie es vor einigen Jahren üblich war) stiegen die Temperaturen gerne einmal über das erträgliche Mass hinaus an.

Doch warum ist das so?

Die schnelle Antwort hast du vielleicht schon einmal gehört: Schwarze Farbe absorbiert Licht, deswegen wärmt sie sich auf. Das ist im Prinzip richtig, erklärt aber nicht alles.

Wenn die Photonen mit den Molekülen ...

Es beginnt damit, dass Farbe eigentlich erst durch Licht entsteht. Es ist nicht so, dass sie auf einem Gegenstand vorhanden ist und dann etwas mit dem Licht macht.

Umgekehrt ist es richtig: Der Gegenstand hat eine Oberfläche mit bestimmten chemischen Eigenschaften, die mit dem Licht etwas machen.

Genauer gesagt, machen die Moleküle in der Oberfläche etwas mit dem Licht. Sie interagieren mit ihm. Dazu musst du wissen, dass Licht ebenfalls aus Teilchen besteht, die meist als Welle dargestellt werden.

Diese Teilchen treffen mit den Molekülen zusammen – und je nachdem, wie die Moleküle beschaffen sind, nehmen sie die Lichtteilchen mitsamt ihrer Energie auf oder sie stossen sie ab.

Stossen sie die Lichtteilchen ab, spricht man von Reflektieren. Nehmen sie sie auf, von Absorbieren. Eine Absorption hat zur Folge, dass die aufgenommenen Lichtteilchen mit ihrer Energie die Moleküle in der Oberfläche in Schwingung versetzen. Durch diese Bewegungen entsteht die Wärme.

In der Alltagssprache sagt man gerne: Die Oberfläche schluckt das Licht. Das ist kein schlechtes Bild, aber es werden meistens nur Teile des Lichts geschluckt, die Teile mit einer bestimmten Wellenlänge nämlich.

Wasser schluckt alles ausser Blau

Alle Wellenlängen zusammengefasst werden als Wellenspektrum bezeichnet. Grosse Bereiche dieses Spektrums können wir Menschen überhaupt nicht wahrnehmen, zum Beispiel Radiowellen, Röntgenstrahlen oder UV-Strahlen.

Der kleine Rest sind unsere Farben, wobei rotes Licht die grösste Wellenlänge hat (650 bis 780 Nanometer) und violettes Licht die kleinste (380 bis 420 Nanometer).

Ist die Oberfläche chemisch so beschaffen, dass sie quasi das gesamte Spektrum absorbiert und fast nichts reflektiert, erscheint sie schwarz. Wird alles reflektiert, erscheint sie weiss. Dazwischen gibt es alle möglichen Abstufungen.

Wasser absorbiert zum Beispiel vor allem langwelliges Licht (also rot, orange, gelb und grün) und reflektiert blaues Licht. Deswegen sehen wir das Meer blau.

Es ist auch eine Frage des Materials

Ob du aber in einem schwarzen T-Shirt bei den aktuell sehr hohen Temperaturen nur transpirierst oder sehr stark schwitzt, hängt auch vom Material ab und davon, wie eng du die Kleidung am Körper trägst.

Luftiges Leinen kühlt zum Beispiel, aber auch Baumwolle ist gut. Zumindest besser als Kunststoffe wie Polyester oder Nylon.

Luftig ist ein gutes Stichwort, denn dir ist sicher auch schon aufgefallen, dass Menschen, die in Ländern leben, in denen es oft heiss ist, gar nicht alle nur in Weiss herumlaufen.

Das ist deswegen nicht nötig, weil die Wärme gut wieder abtransportiert wird, wenn die Kleidung luftig genug ist. Eine Studie mit Beduinen hat vor einigen Jahren sogar ergeben, dass dieser Abtransport mit schwarzer Kleidung mindestens genauso gut funktioniert wie mit weisser.

Schwarze Kleidung hat noch einen anderen Vorteil: Weil sie nicht nur das sichtbare Licht, sondern auch UV-Strahlung absorbiert, ist man mit ihr – zumindest bei sehr dünnen Stoffen – besser vor einem Sonnenbrand geschützt als mit heller Kleidung.

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