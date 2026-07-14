In einer neuen Ausstellung stellt sich das Kunstmuseum St. Gallen zusammen mit der Schweizerischen Post der Frage, was Heimat bedeuten kann. Ausgestellt ist primär Schweizer Gegenwartskunst. «Heimatflimmern» gastiert noch bis am 18. Oktober in der Kantonshauptstadt.

Das Werk von Isabelle Krieg, ein Reifen mit mehreren Globen im Innern, steht in unmittelbarer Nähe zu den Berglandschaften von Giovanni Giacometti, Ferdinand Hodler und Martha Cunz.

«Der Begriff Heimat ist nach wie vor allgegenwärtig und wird erneut vermehrt diskutiert, ist schwer zu fassen, hoch umstritten und doch ungebrochen relevant und aktuell», sagte Laura Feuerle vom Kunstmuseum St. Gallen während eines Rundgangs durch die kürzlich eröffnete Ausstellung. Beide Sammlungen, sowohl diejenige des Kunstmuseums St. Gallen als auch diejenige der Post, können gemäss der Sammlungskuratorin mit unterschiedlichen Perspektiven zum Thema Heimat beitragen.

Wie ein roter Faden zieht sich durch die Ausstellung im Untergeschoss des Museums die Frage, was Heimat heute bedeuten kann. «Und welche Perspektiven und Ansätze, wenn nicht gar Antworten, eröffnen eigentlich die Werke unserer Sammlungen auf diese Frage?»

Weil der Begriff sehr unscharf sei und sich fixen Zuschreibungen entziehe, sei die Wortneuschöpfung «Heimatflimmern» entstanden, ergänzte Diana Pavlicek, Kuratorin und Leiterin Fachstelle Kunst bei der Schweizerischen Post. Ausgestellt ist primär Schweizer Gegenwartskunst, aber auch historische Werke und solche von internationalen Künstlerinnen und Künstlern sind zu sehen.

Eine «wütende Arbeit»

Zu Beginn der Ausstellung mit fünf Kapiteln geht es unter dem Titel «Formen der Beheimatung» um grundlegende, «zum Teil sogar existenzielle Dimensionen» von Heimat, heisst es im Ausstellungsbeschrieb. Eine Arbeit von Matthew McCaslin türmt mehrere Bildschirme aufeinander, auf denen ein Raketenstart zu sehen ist. «Das Werk inszeniert eine fragile Ordnung, die sich nur unter bestimmten technischen Bedingungen erhalten lässt und sich ständig aufzulösen droht», so Feuerle. Statische Vorstellungen von Heimat würden hinterfragt.

Selbstverständlich finden auch die Berge ihren Platz, so sind unter «(Ent-)Mystifzierung der Berge» unter anderem drei in Öl gemalte Berglandschaften von Giovanni Giacometti, Ferdinand Hodler und Martha Cunz prominent ausgestellt. Die Werke reihen sich ein in eine ältere Tradition der Alpenmalerei, die insbesondere im 19. Jahrhundert Konjunktur hatte. «Dort spielte die alpine Schweizer Landschaft eine zentrale Rolle bei der Herausbildung einer gemeinsamen Identität der damals ja noch jungen Schweizer Nation», erklärte Feuerle.

Nur ein paar Schritte entfernt verweist die Schweizer Künstlerin Isabelle Krieg mit einem Werk auf ein menschliches Mobilitätsverhalten, das Ressourcen in einem Ausmass verbrauche, als stünden mehrere Erden zur Verfügung. Die Künstlerin selbst bezeichnet den Autoreifen mit mehreren Globen im Innern als eine «wütende Arbeit», welche diese Ignoranz kritisiere.

Vom Klimawandel bis zur Technik

Mit den ausgewählten Werken werden der Klimawandel, aber auch andere Aspekte wie globale Vernetzung und Migration oder technologische und politische Transformationen in Gesellschaften zum Thema. Gemäss den Kuratorinnen soll die Auswahl an Kunstwerken sichtbar machen, wie tradierte Vorstellungen von Herkunft, Zugehörigkeit und Zuhause aufgebrochen, verschoben und neu verhandelt werden können, ohne dabei «nationalistisch oder identitär vereinnahmt zu werden».

Auch die Verlagerung von Heimat ins Digitale wird thematisiert, und zwar im letzten Kapitel «Technologische Transformationen». «Wie verändern neue Technologien unseren Alltag – und damit auch unser Verständnis von Heimat?», lautet die zentrale Frage.

Die dort gezeigten Werke richten den Blick auf jene technischen Infrastrukturen und digitalen Systeme, die den Lebensraum zunehmend prägen. In der konzeptuellen Arbeit von Aramis Navarro, «RhizomesHyperSanctum», etwa erhalten die unsichtbaren Strukturen von Datenströmen, Netzwerken und Algorithmen eine Form: Sie werden von einer skelettartigen Konstruktion gerahmt, die an ein Haus erinnert, ohne jedoch Schutzraum zu bieten.

St. Gallen ist die Dritte Station

Die Ausstellungsreihe «Heimatflimmern» gastierte bereits im Kunstmuseum Chur und im Museo Villa dei Cedri in Bellinzona. Die von der Schweizerischen Post initiierte Reihe will unter anderem auf das rund hundertjährige Engagement der Post in der Kunstförderung aufmerksam machen.