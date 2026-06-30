«Hardware zum Offline-Sex»
Diese kultigen Merchandise-Produkte haben bis heute überlebt
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Kleines Auto schnell im Internet: Der bluewin Racing-Car.
Bild: zVg bluewin
1996 ging «The blue Window» online – daraus wurde später bluewin und schliesslich blue News. Zum 30-jährigen Jubiläum haben wir aktuelle und ehemalige Mitarbeitende nach ihren Erinnerungsstücken gefragt. Das Ergebnis: kuriose Werbegeschenke, legendäre Merchandise-Artikel und so manche Überraschung – von Präservativen mit frechen Botschaften über Sonnenschutz bis hin zu einer Kooperation mit den Machern der berühmten Freitag-Taschen. Klick dich durch die Bildstrecke und entdecke einen Teil unserer Geschichte.
Darum geht’s
- blue News feiert am 16. September 2026 das 30-jährige Bestehen.
- Wir haben Mitarbeitende und Ehemalige nach Erinnerungsstücken gefragt.
- Was zusammengekommen ist, siehst du in der Bildstrecke