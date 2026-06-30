«Hardware zum Offline-Sex» Diese kultigen Merchandise-Produkte haben bis heute überlebt

1996 ging «The blue Window» online – daraus wurde später bluewin und schliesslich blue News. Zum 30-jährigen Jubiläum haben wir aktuelle und ehemalige Mitarbeitende nach ihren Erinnerungsstücken gefragt. Das Ergebnis: kuriose Werbegeschenke, legendäre Merchandise-Artikel und so manche Überraschung – von Präservativen mit frechen Botschaften über Sonnenschutz bis hin zu einer Kooperation mit den Machern der berühmten Freitag-Taschen. Klick dich durch die Bildstrecke und entdecke einen Teil unserer Geschichte.