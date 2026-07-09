Tore schiessen kann Erling Haaland wie kaum ein Zweiter. Abseits des Rasens leistet sich der Manchester-City-Star jedoch einen Luxus, den selbst viele Millionäre nur aus Schaufenstern kennen: Seine Hermès-Sammlung ist mindestens 260'000 Franken wert.

Erling Haaland im Spiel gegen Brasilien an der WM 2026.

Norwegens Star hat Fashion-Tick Diese Luxus-Sammlung von Haaland ist über eine Viertelmillion Franken wert

Darum geht’s Für Erling Haaland läuft es rund. Er erzielte beim Sieg Norwegens gegen Brasilien zwei Tore und sagte danach, er müsse sich selbst «kneifen».

Auch einkommenstechnisch ist er ein Überflieger. Mit einem Grundgehalt von rund 30 Millionen Euro liegen Luxusartikel wie Hermès-Birkin-Bags problemlos im Budget. Zusammenfassung erstellt mit

Für Erling Haaland läuft derzeit wie geschmiert. Erst schiesst der Norweger seine Nationalmannschaft mit einem Doppelpack zum Sieg gegen Brasilien und sagt danach, er müsse sich selbst «kneifen».

Auch finanziell gehört der Manchester-City-Star zur Elite des Weltfussballs: Der Stürmer soll bei ManCity ein Grundgehalt von rund 30 Millionen Euro im Jahr verdienen und gehört damit zu den bestbezahlten Sportlern des Planeten. Da dürften selbst sündhaft teure Hermès-Birkin-Bags problemlos ins Budget passen.

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Die HAC 50 Endless Roads für 36'700 Franken

Fashion-Tiktoker Jack Savoie kennt sich mit Hermès-Bags aus. Er hat die Haaland-Kolletion unter die Lupe genommen. Tiktok/Jack.Savoie

Bei Haalands Birkins handelt es sich nicht um 08/15-Modelle, nein, der norwegische Stürmer-Star sucht sich exklusive Bags zusammen. Diese hier – die Endless-Roads-Variante kostet 45'500 US-Dollar, also rund 36'700 Franken.

Black und Orange-Variante für 26'600 Franken

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Auch dieses ausverkaufte Schmuckstück, die Hermès HAC 40 Casaque-Birikin in Schwarz und Orange in der Palladium-Hardware-Version ist im Besitz des 25-jährigen Stürmers. Kostenpunkt: 33'000 Dollar – also rund 26'600 Franken.

Die Toile-Hac-Birkin für fast 30'000 Franken

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Auch für diese Handtasche musst du tief ins Portemonnaie greifen. Sie kostet 37'500 Dollar, also 29'850 Franken.

Toile-Cargo für 40'300 Franken

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Dieses Spezialmodell mit integrierter Wasserflaschen-Halterung kannst du für 50'000 Dollar kaufen.

Die Togo-Tasche für 45'800 Franken

In diesem Hermès-Weekender kannst du in die Ferien gehen, diese Reiseversion kostet rund 56'800 Dollar.

Die Hermès-Bag in der Hermès-Bag für 80'600 Franken

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Und falls man gerade viel los hat, wie Haaland, dann kann man sich auch eine Hermès-Tasche in die Hermès-Tasche stecken. Das erste Modell, die rockige Version kostet schlappe 68'000 (zirka 54'800) , die kleine Schwester kostet 32'000 Dollar (25'800 Franken). Macht also 80'600 Franken.