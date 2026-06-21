Sie beissen sich durch Netze, Fischbestände – und Existenzen. Vor der Küste Kretas breitet sich ein hochgiftiger Eindringling rasant aus. Für viele Fischer wird der Kampf gegen den Kugelfisch zum Kampf ums Überleben.

Kretas Fischer schlagen Alarm Der Albtraum aus dem Roten Meer breitet sich im Mittelmeer aus

Das Mittelmeer verändert sich. Durch steigende Wassertemperaturen und die Öffnung globaler Handelswege breiten sich immer mehr invasive Arten aus. Besonders im östlichen Mittelmeer sorgen sogenannte Einwanderer-Fische aus dem Roten Meer für Unruhe – mit Folgen für das empfindliche Gleichgewicht der Meeresökosysteme.

Ein Räuber ohne Feinde

Zu den erfolgreichsten Neuankömmlingen gehört der Kugelfisch. Vor der griechischen Insel Kreta klagen Fischer über zerstörte Netze, angefressene Fänge und sinkende Erträge. Die Tiere gelten als äusserst anpassungsfähig und haben kaum natürliche Feinde.

Warum der Kugelfisch für die Fischer sogar zu einem doppelten Problem wird, zeigt das Video oben.

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