In den USA nehmen Fälle der Magen-Darm-Erkrankung Cyclosporiasis kein Ende. Bereits Hunderte Spitalaufenthalte hat der Parasit verursacht. Im Verdacht steht ein unscheinbares Lebensmittel.

Darmparasiten in Essen und Trinken Durchfall-Ausbruch in USA – Bereits mehr als 10'000 bestätigte Fälle

Darum geht's Wegen eines Parasiten sind mehr als 10'000 Menschen in den USA an Durchfall erkrankt.

Der Gesundheitsbehörde CDC seien mehr als 12'255 weitere unbestätigte Fälle bekannt, die zusätzliche Untersuchungen erforderten.

Bisher hat die Erkrankung zu 517 Spitalaufenthalten und 2 Todesfällen geführt.

Für einen Ausbruch in neun Staaten verdächtigen die Behörden Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als Ursache. Zusammenfassung erstellt mit

Wegen eines Parasiten sind mehr als 10'000 Menschen in den USA an Durchfall erkrankt. Der US-Gesundheitsbehörde CDC seien mehr als 12'255 weitere unbestätigte Fälle bekannt, die zusätzliche Untersuchungen erforderten. Bisher habe die Erkrankung zu 517 Spitalaufenthalten und 2 Todesfällen geführt, erklärte die Behörde weiter.

Die Todesopfer im US-Bundesstaat Michigan hatten erhebliche Vorerkrankungen, wie das Gesundheitsministerium des Bundesstaats erklärte. Die sogenannten Cyclosporiasis-Infektionen seien im Allgemeinen keine lebensbedrohlichen Erkrankungen.

Aktuell gibt es laut CDC 10'468 bestätigte Infektionen. Zuvor hatte die Behörde noch von 6707 bestätigten Fällen zwischen Anfang Mai und Ende Juli gesprochen.

Behörden verdächtigten Eisbergsalat

Nahezu alle Bundesstaaten meldeten mittlerweile Fälle. Für einen Ausbruch in neun Staaten verdächtigen die Behörden Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als Ursache. Die Ermittlungen dazu liefen, hiess es auf der CDC-Seite.

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Der Parasit wird nach Angaben der CDC über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen. Er befällt den Dünndarm und verursacht wässrigen Durchfall mit häufigem, teils heftigem Stuhlgang, der als «explosiv» beschrieben wird. Cyclospora-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf und werden mit dem Verzehr von frischem Obst und Gemüse in Verbindung gebracht. Dazu gehören Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Basilikum, Koriander, Zuckererbsen, Zuckerschoten, zubereitetes Gemüse und verschiedene Salate.