ARCHIV – Der russische Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig. Die alle zwei Jahre stattfindende Biennale Arte gilt als eine der wichtigsten Ausstellungen der zeitgenössischen Bildenden Kunst. Die EU stellt die laufende Förderung der Kunstbiennale von Venedig in Höhe von zwei Millionen Euro ein. Foto: Felix Hörhager/dpa

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