Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden hat am Samstagabend erneut zu langen Wartezeiten vor dem Gotthard-Strassentunnel geführt. Mit einer Länge von zehn Kilometern erreichte der Stau vor dem Südportal um 16.35 Uhr seinen Höhepunkt, ehe er sich wieder zurückbildete.

Der Rückreisestau vor dem Gotthard hat am Samstagnachmittag eine Länge von zehn Kilometern erreicht. (Archivbild)

Um 19 Uhr war die Blechkolonne zwischen Quinto und der Dosierstelle in Airolo noch 5 Kilometer lang, wie der Webseite des Touring-Clubs der Schweiz (TCS) zu entnehmen war. Zwischenzeitlich belief sich der Zeitverlust auf bis zu eine Stunde und 50 Minuten. Auf der Passstrasse mussten sich Rückreisende bis zu 30 Minuten gedulden.

Bereits am Vortag hatte der Stau vor dem Südportal eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Für Sonntag und Montag prognostizierte der TCS Wartezeiten von bis zu drei Stunden. In zahlreichen Kantonen gehen die Sommerferien diese Woche zu Ende.