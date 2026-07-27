Bürohunde liegen im Trend. Die einen schwören auf die entspannte Atmosphäre und bessere Stimmung im Team, die anderen fühlen sich gestört oder sogar unwohl. Zwei Redaktoren von blue News, zwei Meinungen – ein Pro und Contra über Vierbeiner am Arbeitsplatz.

Soll dieser Hund mit Herrchen ins Büro? Die einen sagen ja, andere sagen nein.

Darum geht’s Sind Hunde im Büro eine Bereicherung oder eine Belastung?

blue-News-Redaktor Bruno Bötschi findet: Ein Arbeitsplatz muss für alle angenehm sein – auch für Menschen mit Angst oder Allergien.

blue-News-Redaktor Bruno Bötschi findet: Ein Arbeitsplatz muss für alle angenehm sein – auch für Menschen mit Angst oder Allergien. Sven Ziegler, Leiter Desk, hält dagegen: Mit klaren Regeln können Bürohunde den Arbeitsalltag entspannen und das Team stärken.

Sven Ziegler, Leiter Desk, hält dagegen: Mit klaren Regeln können Bürohunde den Arbeitsalltag entspannen und das Team stärken. Einig sind sich beide: Niemand sollte seinen Hund selbstverständlich mitbringen – ein Nein muss genauso akzeptiert werden wie ein Ja. Zusammenfassung erstellt mit

«Hund im Büro? Für mich ein Albtraum»

«Es stört dich sicher nicht, wenn ich Bello ins Büro mitnehme?» Meine Arbeitskollegin schaute mich mit ihren treuen Hundeaugen an. Bevor ich überhaupt etwas sagen konnte, schob sie nach: «Bello ist nur montags und freitags hier.»

Natürlich hätte ich Nein sagen können. Theoretisch. Praktisch war die Antwort längst vorgegeben. Wer etwas gegen einen Bürohund sagt, gilt als herzloser Hundehasser.

Kaum ein Thema wird derzeit so romantisiert wie der Bürohund. Er soll die Stimmung heben, Stress abbauen und Kolleginnen und Kollegen verbinden. Studien bescheinigen ihm sogar eine beruhigende Wirkung. Angesichts der hohen Kosten psychischer Erkrankungen lohnt sich ein Bürohund angeblich auch wirtschaftlich.

Nur geht dabei etwas vergessen: Nicht alle Menschen fühlen sich in der Nähe von Hunden wohl. Und ich finde, das verdient genauso Respekt wie die Liebe zu Vierbeinern.

Als Teenager wurde ich beim Joggen hinterrücks von einem Hund angegriffen. Seither habe ich vor allem bei grossen, fremden Hunden ein ungutes Gefühl.

Irrational? Vielleicht. Aber Angst ist selten rational.

Ein Büro ist ein Arbeitsplatz und kein Vergnügungspark. Es sollte ein Ort sein, an dem sich alle Mitarbeitenden sicher fühlen und konzentriert arbeiten können. Wer Angst vor Hunden hat, allergisch ist oder sich durch Bellen und Herumlaufen gestört fühlt, sollte sich dafür nicht rechtfertigen müssen.

Was mich am meisten stört, ist aber gar nicht der Hund. Sondern die Selbstverständlichkeit, mit der vorausgesetzt wird, dass sich alle über einen Vierbeiner im Büro freuen.

Würde jemand eine Katze oder einen Papagei neben den Schreibtisch stellen, gäbe es vermutlich eine Diskussion. Beim Hund dagegen gilt Zustimmung fast als Pflicht.

Darum wünsche ich mir, dass die Frage vom Anfang wieder eine echte Frage wird: «Es stört dich sicher nicht, wenn ich Bello ins Büro mitnehme?»

Mich stört es.

Bruno Bötschi, Redaktor News/Entertainment

«Ein Hund kann die Arbeit besser machen»

Ein Bürohund ist kein Grundrecht. Niemand sollte seinen Vierbeiner einfach mitbringen und davon ausgehen, dass sich alle darüber freuen. Trotzdem bin ich überzeugt: Richtig umgesetzt kann ein Hund einen Arbeitsplatz besser machen.

Ich habe selbst eine Hündin aus dem Tierschutz aufgenommen. Seitdem weiss ich, wie viel Geduld und Verantwortung ein Hund verlangt. Er läuft nicht einfach nebenher. Er braucht klare Abläufe, Rücksicht und jemanden, der seine Bedürfnisse ernst nimmt. Am Anfang macht alles Angst.

Gerade in einem hektischen Newsalltag kann ein Hund aber auch guttun. Wenn eine Meldung die nächste jagt und der Kopf nur noch aus Deadlines besteht, zwingt er dich zu einer kurzen Pause. Fünf Minuten draussen reichen oft, um danach wieder klarer zu denken. Das ist wertvoller, als man zunächst glauben mag. Nur schon die Mittagspause an der frischen Luft zu verbringen, ist ein Gewinn.

Auch für das Team kann ein Hund ein Gewinn sein. Er bringt Menschen ins Gespräch, lockert Situationen auf und schafft kleine Momente, die im Büroalltag sonst kaum entstehen.

Natürlich funktioniert das nur mit Regeln. Der Hund darf niemanden anspringen, nicht durch das Büro streifen und nicht zur Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen werden. Es braucht hundefreie Zonen und vor allem eine ehrliche Absprache. Darum liegt mein Hund angeleint an meinem Tisch, der am Rand des Raums steht, bellen tut er nicht. So erhält der Hund eine geschützte Umgebung und wer nichts mit ihm zu tun haben will, wird auch nicht gezwungen.

Denn Bruno hat recht, wenn er schreibt: Angst oder Allergien darf man nicht einfach wegwischen. «Er ist wirklich ganz lieb» ist kein Argument.

Ein Bürohund passt deshalb nicht überall hin. Aber wenn das Tier sich wohlfühlt, die Halterin oder der Halter Verantwortung übernimmt und das Team einverstanden ist, kann er mehr sein als nur eine nette Ablenkung.

Für mich ist ein Hund im Büro kein Albtraum. Er kann Ruhe, Nähe und etwas Ablenkung in einen oft ziemlich getakteten Arbeitstag bringen. Gerade in unserem Job ist das, zumindest für mich, ein echter Gewinn.

Aber nur, wenn ein Nein genauso akzeptiert wird wie ein Ja.

Sven Ziegler, Leiter Desk

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