Wenn die Hitze die Schweiz im Würgegriff hat, wird die Dusche zur Geheimwaffe gegen schlaflose Nächte und schweisstreibende Tage. Doch wann bringt sie mehr – morgens oder abends? Eine Tageszeit hat die Nase vorn.

Hitzewelle in der Schweiz Morgens oder abends duschen? Das ist laut Expertin besser

Darum geht’s Bei der herrschenden Hitzewelle duschen viele Schweizer*innen mehrmals pro Tag. Insgesamt verbringen wir 31 Stunden pro Jahr damit, zeigt eine Umfrage.

Laut der britischen Mikrobiologin Primrose Freestone hat die Morgendusche aus hygienischer Sicht knapp die Nase vorn.

Wichtiger als der Zeitpunkt des Duschens ist deshalb das regelmässige Waschen der Bettwäsche.

Die Hitze hat die Schweiz fest im Griff: In Sitten VS werden in den kommenden Tagen bis zu 35 Grad erwartet. Und selbst in den Bergen gibt es kaum Abkühlung – im Bündner Skiort Laax steigen die Temperaturen auf 30 Grad und drüber.

Wenn die Temperaturen selbst nachts kaum sinken, wird Duschen zur täglichen Rettung. Doch der Zeitpunkt entscheidet mit darüber, wie frisch man sich fühlt. Expert*innen sehen einen Sieger im Duell zwischen Morgen- und Abenddusche.

Und was sagt die Wissenschaft dazu?

Schweizer*innen verbringen 31 Stunden pro Jahr unter der Dusche

Mehr als 31 Stunden pro Jahr stehen Schweizerinnen und Schweizer durchschnittlich unter der Dusche. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von gfs-Zürich im Auftrag des Schweizerischen Verbands für energieeffiziente Sanitärprodukte (SVES). Gleichzeitig wird heute deutlich seltener geduscht als noch vor 25 Jahren: Statt 6,4 Mal pro Woche wie 1999 sind es inzwischen durchschnittlich 5,2 Mal.

Morgens oder abends besser?

Wer lieber morgens duscht, schwört auf den Frischekick zum Start in den Tag. Fans der Abenddusche hingegen wollen Schmutz, Schweiss und Pollen loswerden, bevor sie ins Bett steigen. Doch welche Variante ist aus hygienischer Sicht besser?

Morgens oder abends? Für die britische Mikrobiologin Primrose Freestone ist die Sache eindeutig. Im Gespräch mit der BBC erklärt sie, warum sie eine der beiden Duschzeiten bevorzugt.

Im Laufe des Tages sammeln sich auf Haut und Haaren Schmutzpartikel, Allergene, Schweiss und Hautfette an. Diese Stoffe dienen Bakterien als Nahrungsquelle. Wer abends duscht, entfernt zwar einen Teil davon, doch über Nacht beginnt der Kreislauf von Neuem. Auch in einem kühlen Schlafzimmer schwitzt der Mensch während des Schlafs.

Laut Freestone ernähren sich Hautbakterien von den Nährstoffen im Schweiss. Dadurch gelangen über Nacht erneut Mikroorganismen auf die Bettwäsche. Zudem kann sich bis zum Morgen wieder Körpergeruch bilden.

Ausserdem verlieren wir täglich abgestorbene Hautzellen. Diese sammeln sich in der Bettwäsche und dienen Hausstaubmilben als Nahrung. Die winzigen Tiere sind zwar harmlos, ihre Ausscheidungen können jedoch Allergien und Asthma-Beschwerden verstärken.

Eine Morgendusche entfernt laut Freestone einen Teil der Mikroorganismen, die sich über Nacht auf der Haut angesammelt haben. Wer morgens duscht, ziehe frische Kleidung zudem mit einem Körper an, der «sauberer von über Nacht angesammelten Hautmikroben» sei, sagt die Mikrobiologin.

Ein weiterer Vorteil: Man starte mit weniger Schweiss auf der Haut in den Tag. Dadurch hätten geruchsbildende Bakterien weniger Nahrung. Das werde «wahrscheinlich dazu beitragen, dass man länger frisch riecht» als jemand, der am Vorabend geduscht hat, so Freestone.

100 Prozent eindeutig ist die Sache aber nicht. Ob morgens oder abends geduscht wird, bleibt – letztlich – eine Frage der persönlichen Vorlieben. Entscheidend sei vor allem, die Bettwäsche regelmässig zu wechseln. Die Sleep Foundation empfiehlt, Bettlaken und Kissenbezüge mindestens einmal pro Woche zu waschen – in heissen Sommermonaten gegebenenfalls häufiger.

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