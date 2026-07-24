Die Fachgesellschaft für Herzmedizin American Herat Association (AHA) hat zahlreiche Studien zum Kaffeekonsum in Bezug auf die Herzgesundheit ausgewertet. Die Expert*innen verraten, wie viele Tassen Kaffee am Tag als unbedenklich gelten und sogar die Gesundheit unterstützen.

Kaffee in Massen genossen wird seit Jahren mit gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht.

Neue Studie So viele Tassen Kaffee am Tag sind gut fürs Herz

Darum geht’s 3 bis 5 Tassen Kaffee täglich könnten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.

Regelmässiger Kaffeekonsum wird zudem mit einem geringeren Risiko für Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht.

Die Studien zeigen Zusammenhänge, keine Beweise – Energydrinks könnten dem Herz-Kreislauf-System dagegen schaden. Zusammenfassung erstellt mit

Kaffee in Massen genossen kann gesundheitliche Vorteile mit sich bringen, wie verschiedene Studien bereits belegt haben.

Die amerikanische Fachgesellschaft für Herzmedizin, die American Heart Association (AHA), kommt nun nach Auswertung verschiedener Studien in ihrem Fachjournal zu dem Schluss, dass ein moderater Kaffeekonsum Vorteile für die Herz-Kreislauf-Gesundheit mit sich bringt.

Grund dafür ist das enthaltene Koffein. Zahlreiche Studien mit regelmässigen Kaffeetrinkerinnen und -trinkern weisen darauf hin, dass eine tägliche Aufnahme von 400 Milligramm Koffein bei Erwachsenen das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen senken kann.

Dazu zählen unter anderem koronare Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern. 400 Milligramm Koffein entsprechen etwa drei bis fünf Tassen Filterkaffee pro Tag (je rund 240 ml pro Tasse).

Kaffee senkt auch Diabetes-Risiko

Zudem scheint sich Kaffee auch nicht negativ auf den Blutdruck auszuwirken. Denn es konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und den Blutwerten nachgewiesen werden.

Was aber nachgewiesen werden konnte, ist, dass regelmässiger Kaffeekonsum das Risiko senkt, an Diabetes Typ II zu erkranken.

Bei den ausgewerteten Studien handelte es sich jedoch um Beobachtungsstudien. Sie zeigen Zusammenhänge, aber keine Beweise. Allerdings zeigen viele unterschiedliche Studien diese Zusammenklänge auf.

Zu Energydrinks, in denen Koffein in höheren Dosen enthalten ist, lägen bislang noch wenige Daten vor. Diese würden laut den Forschenden aber darauf hinweisen, dass Energydrinks schädliche Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System hätten.

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